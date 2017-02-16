Карлос Каземиро: когда забил гол в ворота "Наполи", то потерял дар речи (видео)

Полузащитник "Реала" Карлос Каземиро прокомментировал свой гол в ворота "Наполи" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Я тренировал удары с этой дистанции. Моя позиция на поле это подразумевает. Когда я забил гол в ворота "Наполи", то на какое-то время потерял дар речи.



Посвящаю гол всем болельщикам "Реала" и "Сантьяго Бернабеу". Очень люблю играть на этой арене. Не могу вспомнить гола красивее, чем этот", – цитирует Каземиро Goal.



