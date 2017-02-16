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На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана"

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Зенит" вызывает высокий интерес у селекционеров европейских клубов, передает Voetbalnieuws.

Сообщается, что на матче в Бельгии будут присутствовать скауты от "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Лестера" "Кристал Пэлас", "Фулхэма", "Астон Виллы", "Брайтона", "Севильи", "Вольфсбурга" и "Милана".

Также отмечается, что арена "Констант ван ден Сток", которая вмещает 28 063 зрителя будет заполнена не полностью, а "Зенит" будет поддерживать около тысячи болельщиков.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 12:37
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:40) #
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online

Будут следить за за звездами зенита! smile
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба уходит?
Регистрация: 14.04.2008
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