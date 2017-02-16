На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана"

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Зенит" вызывает высокий интерес у селекционеров европейских клубов, передает Voetbalnieuws.



Сообщается, что на матче в Бельгии будут присутствовать скауты от "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Лестера" "Кристал Пэлас", "Фулхэма", "Астон Виллы", "Брайтона", "Севильи", "Вольфсбурга" и "Милана".



Также отмечается, что арена "Констант ван ден Сток", которая вмещает 28 063 зрителя будет заполнена не полностью, а "Зенит" будет поддерживать около тысячи болельщиков.