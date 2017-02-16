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Максим Деменко: в финале Лиги Европы мы можем увидеть пару "Краснодар" - "Зенит"

Бывший полузащитник "Краснодара", "Ростова" и "Зенита" Максим Деменко рассказал, какой из российских клубов считает фаворитом Лиги Европы.

"Больше всего я надеюсь на "Зенит". Петербуржцы и по составу, и по игре имеют наибольшие шансы на победу. Я не списываю со счетов и "Краснодар", думаю, команда будет биться и даст бой в каждом матче с европейскими грандами. Поэтому мы можем увидеть пару "Краснодар" - "Зенит" в финале Лиги Европы.

Такой вывеской мы бы утёрли нос многим европейским чемпионатам", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Теги: Краснодар Зенит Деменко
Сегодня, 13:48
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(0)
№3 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ростов реальнее чем Зенит.
Регистрация: 7.11.2012
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:15) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мне кажется у Ростова с Бердыевым шансов больше чем у Краснодара с Шалимовым составить пару "Зениту"
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:08) #
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  •  (2)
online

трио, про ростов забыли smile
Регистрация: 7.12.2016
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