Андрес Иньеста призвал болельщиков верить в команду

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста призвал игроков своей команды не падать духом и верить в выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, сине-гранатовые проиграли в Париже "ПСЖ" со счетом 0:4."Поверьте и верьте, всегда", - написал Иньеста в твиттере.Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" недовольны рядом решений главного тренера команды Луиса Энрике. Ответный матч состоится на "Камп Ноу" 8 марта.