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Андрес Иньеста призвал болельщиков верить в команду

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста призвал игроков своей команды не падать духом и верить в выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, сине-гранатовые проиграли в Париже "ПСЖ" со счетом 0:4.

"Поверьте и верьте, всегда", - написал Иньеста в твиттере.

Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" недовольны рядом решений главного тренера команды Луиса Энрике. Ответный матч состоится на "Камп Ноу" 8 марта.

Газета.ru
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 09:52
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3
(1)
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:22) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Воротник Барсе нужен классный и опорник. У ПСЖ и Челси они есть, у Барсы похоже нет.

И тренер


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:54) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Воротник Барсе нужен классный и опорник. У ПСЖ и Челси они есть, у Барсы похоже нет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ну,верим..дальше что? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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