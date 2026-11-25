Агент полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев признался, что опасался удаления игрока в матче с "Астон Виллой".

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"Другой судья мог бы более строго подойти к этому моменту. Хорошо, что обошлось желтой.Матч между "Галатасараем" и "Астон Виллой" в рамках общего этапа Лиги чемпионов состоялся во вторник, 24 ноября. Игра прошла в Стамбуле и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Россиянин Алексей Батраков вышел в стартовом составе турецкой команды и провел на поле 74 минуты, не отметившись результативными действиями. На 53-й минуте атакующий полузащитник получил желтую карточку после стычки с капитаном бирмингемцев Джоном Макгинном.