Опасения [из-за возможного удаления] были. Момент на тоненького", - цитирует агента "РИА Новости".
Матч между "Галатасараем" и "Астон Виллой" в рамках общего этапа Лиги чемпионов состоялся во вторник, 24 ноября. Игра прошла в Стамбуле и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Россиянин Алексей Батраков вышел в стартовом составе турецкой команды и провел на поле 74 минуты, не отметившись результативными действиями. На 53-й минуте атакующий полузащитник получил желтую карточку после стычки с капитаном бирмингемцев Джоном Макгинном.