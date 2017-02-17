Кристиан Рамирес: с детства играю на позиция латераля, атака - моя стихия

Эквадорский левый защитник "Краснодара" или, как сейчас принято говорить, латераль Кристиан Рамирес дал большое интервью клубной пресс-службе.- Я родился в Эквадоре в городе Санто-Доминго (четвертый по величине город страны, расположенный в 130 км к западу от столицы Эквадора Кито – прим. ред.). Семья наша жила небогато, да и вообще время было тяжелое – страна переживала серьезные экономические и политические проблемы, во всем Эквадоре и в нашем городе в частности был высокий уровень преступности. Мне с детства приходилось работать, чтобы помогать семье сводить концы с концами.- Мы с друзьями собирались вместе и шли на стройку, там помогали взрослым выполнять различные работы и получали за это какие-то деньги. Большую часть я отдавал родителям, но кое-что оставлял себе на личные расходы.- Иногда – да. Но чаще тратил их на какие-нибудь сладости и вкусности, то, что моя семья в обычное время не могла себе позволить купить. А что касается футбольной экипировки, то в этом плане мне повезло. Рядом со мной всегда были добрые люди, которые, зная о моей любви к футболу и, возможно, видя во мне какой-то потенциал, всегда помогали мне с бутсами, мячами, формой. Я очень благодарен этим людям!-. Футбол в Эквадоре – безусловно, вид спорта № 1, и никакой другой с ним по популярности рядом не стоит. Практический каждый мальчишка у нас мечтает стать футболистом. Но в последнее время еще стали активно развиваться пляжный футбол и легкая атлетика, наша страна уже имеет в этих дисциплинах определенные успехи.- 13. А до этого все свободное время гоняли мяч с друзьями. Все они, как и я, были влюблены в футбол. Мы просто ставили по два камня с каждой стороны улицы – это были ворота, и рубились, чаще всего пять на пять. Утром, днем, могли даже ночью, поскольку в городе у нас ночная жизнь очень оживленная, и улицы были неплохо освещены. После таких ночных игр я приходил домой, падал на кровать и засыпал, порой даже не переодеваясь, потому что сил не было. Когда мне исполнилось 13, на меня обратили внимание местные селекционеры и позвали в футбольную школу. Я стал тренироваться и играть за команду в юношеских турнирах, мы ездили по стране, и так меня увидели селекционеры клуба «Индепендьенте дель Валье». Я подписал с ним контракт и в 16 лет провел первый матч в эквадорской серии «А», а в 17 лет уже уехал в Европу.- В составе юношеской сборной Эквадора я играл на Кубке Южной Америки U-17. В первом матче мы встречались с Бразилией, и на игре присутствовало множество скаутов из самых разных стран. Сразу после окончания встречи к моему агенту подошли селекционеры из дюссельдорфской «Фортуны» и сделали мне предложение переехать в Германию. Понятно, что от такого шанса грех было отказываться, и вскоре я перебрался в Дюссельдорф. Поначалу, не буду скрывать, мне было очень тяжело – чужая, совершенно не похожая на мою, страна, другой язык, другая культура, другие традиции. А еще – морозы! Приходилось тренироваться в – 15, а ведь я вырос там, где столбик термометра практически никогда не опускается ниже +25-ти. Пришлось постепенно привыкать, адаптироваться, принимать новый уклад жизни.- Да, первый человек, которому я позвонил, был Кристиан Нобоа. Он, очень уважаемый человек и футболист в нашей стране, и когда он рассказал мне про клуб, про город, про российский чемпионат, у меня все сомнения отпали. Он дал очень лестные характеристики «Краснодару», и. как позже оказалось, они полностью соответствовали действительности. А еще для меня важно, что Нобоа долгое время играет в России и при этом является ведущим игроком национальной сборной. Я провел за сборную пока немного матчей, но хочу со временем стать ее основным игроком, и точно знаю, что если буду хорошо играть за свой клуб в России, тренеры национальной команды это обязательно оценят и будут меня вызывать.- Конечно, это те ребята, которые, как и я, говорят на испанском – Маурсио Перейра и Рикардо Лаборде. Здорово, что с первых дней мне было с кем поговорить на родном языке. Хотя и с бразильцами мы тоже прекрасно друг друга понимаем и успели подружиться. Да и все остальные в команде ко мне очень хорошо относятся. С первых дней пребывания здесь я почувствовал себя, как в семье, и очень благодарен за поддержку всем – ребятам, тренерам, персоналу.- Он мне очень нравится, потому что, несмотря на то, что с самого детства я играю на позиция латераля, моя стихия – это атака. Конечно, за два проведенных в составе команды сбора я не мог вникнуть во все тонкости и нюансы ее игры – на это нужно больше времени. Но уверен, с каждым днем я буду все лучше и лучше вписываться в командную схему, понимать ее суть, глубже познавать манеру действия каждого из партнеров.- Во-первых, на этапе адаптации в команде для меня не так важно было забивать. Главной целью было понять стиль игры команды, стать ее частью, тренироваться на все 100 процентов, улучшать свою форму и быть полезным на поле. А во-вторых, гол – он конечно, всегда гол, но на сборах мы играем товарищеские встречи, и забитые мячи в них не имеют такой ценности, как голы в официальных матчах. Надеюсь, что мои результативные действия в играх чемпионата, кубка страны и Лиги Европы помогут команде добиваться результата, и это будет являться главным показателем уровня моей игры. Поэтому для меня сейчас главное закрепиться в составе и играть. А о голах поговорим потом, когда они, надеюсь, состоятся (улыбается).- Скажу честно, пока знаю о нем не очень много, так как с этой командой играть никогда не доводилось, и за турецким чемпионатом я особенно не слежу. Мне известно лишь, что это один из клубов-грандов своей страны, который регулярно играет в Еврокубках и имеет очень серьезный состав. Но, уверен, что тренеры на теоретических занятиях подробно нам расскажут о сильных и слабых сторонах соперника. А еще в последние дни перед матчем я буду самостоятельно искать в интернете информацию о «Фенербахче» и его игроках, которым мне придется противостоять. Нужно хорошо знать тех, против кого тебе предстоит играть, чтобы на поле быть готовым ко всему.