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Криштиану Роналду - Каземиро: думаешь, раз забил "Наполи", то такой крутой? (видео)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пошутил над своим партнёром по команде Карлосом Каземиро по поводу его гола в ворота "Наполи" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На тренировке во время игры в "квадрат" Роналду перехватил пас Каземиро, после чего с улыбкой сказал ему: "Думаешь, раз забил тот гол, ты такой крутой?". Бразилец улыбнулся в ответ.

ВИДЕО - здесь

Чемпионат
Теги: Реал Роналду Каземиро
Сегодня, 09:46
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