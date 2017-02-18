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Славолюб Муслин: пока я в сборной Сербии, здесь будут играть только сербы
Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин высказал свое мнение о натурализации иностранных футболистов.
"Леонардо и Ле Таллек хорошие футболисты, но мое мнение по поводу натурализации не изменилось. Считаю, в сборной Сербии не должно быть иностранцев.
При мне в команде будут играть только сербы. Или хотя бы один из родителей футболиста должен быть гражданином Сербии", - цитирует специалиста Rtvbn.
"Леонардо и Ле Таллек хорошие футболисты, но мое мнение по поводу натурализации не изменилось. Считаю, в сборной Сербии не должно быть иностранцев.
При мне в команде будут играть только сербы. Или хотя бы один из родителей футболиста должен быть гражданином Сербии", - цитирует специалиста Rtvbn.
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