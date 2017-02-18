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Славолюб Муслин: пока я в сборной Сербии, здесь будут играть только сербы

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин высказал свое мнение о натурализации иностранных футболистов.

"Леонардо и Ле Таллек хорошие футболисты, но мое мнение по поводу натурализации не изменилось. Считаю, в сборной Сербии не должно быть иностранцев.

При мне в команде будут играть только сербы. Или хотя бы один из родителей футболиста должен быть гражданином Сербии", - цитирует специалиста Rtvbn.
Теги: Муслин Сборная Сербии
Сегодня, 13:59
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(4)
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Подход то правильный, но надо признать что уровень сербского футбола гораздо выше российского. Много сербов играет в Европе. Российский же уровень-это Лихтенштейн, Люксембург, Фареры и им подобны

Много сербов играет в Европе, потому что сербский чемпионат слабый и бедный. Но независимо от уровня сборной не вижу причин натурализовывать бразильцев для участия в турнире, идеей которого является соревнование между нациями.
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:27) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Правильный подход.

Цитата: Игорь Казьмин
Правильный подход к футболу в стране.МОЖНО ТОЛЬКО ЗА ЭТО УВАЖАТЬ.

Ну-да,согласен.И ещё в таком подходе плюс,что работа отечественных тренеров и футбольных чиновников кристально видна.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:26) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
Правильный подход.

Подход то правильный, но надо признать что уровень сербского футбола гораздо выше российского. Много сербов играет в Европе. Российский же уровень-это Лихтенштейн, Люксембург, Фареры и им подобные.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильный подход.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:10) #
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Правильный подход к футболу в стране.МОЖНО ТОЛЬКО ЗА ЭТО УВАЖАТЬ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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