Славолюб Муслин: пока я в сборной Сербии, здесь будут играть только сербы

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин высказал свое мнение о натурализации иностранных футболистов.



"Леонардо и Ле Таллек хорошие футболисты, но мое мнение по поводу натурализации не изменилось. Считаю, в сборной Сербии не должно быть иностранцев.



При мне в команде будут играть только сербы. Или хотя бы один из родителей футболиста должен быть гражданином Сербии", - цитирует специалиста Rtvbn.