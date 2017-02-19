Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них

Бывший нападающий "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов поделился мнением по поводу соперничества этих команд в 1/8 финала Кубка Англии.



- На бумаге, "Тоттенхэм" является фаворитом, но когда ты приезжаешь на "Крэйвен Коттедж" и недооцениваешь эту команду, тебе будет сложно, в Кубке Англии может произойти что угодно. Надеюсь, это будет хорошая игра. Сложно сказать, кто победит, я не знаю. Когда я смотрю игры с участим бывших команд, или когда встречаются две мои бывшие команды, я не поддерживаю ни одну из них, сохраняя нейтралитет. Я просто хочу насладиться качественной игрой, комбинациями и увидеть усилия от команд играть в тот самый настоящий футбол. "Тоттенхэм" сейчас играет в такой футбол, и поэтому они находятся так высоко. "Фулхэм" моего времени пытался играть в похожем стиле. Сейчас они в чемпионшипе, но у них снова хороший тренер. Я помню его по работе в Болгарии. Он учит игроков играть в такой же футбол, и они пребывают в хорошей форме, - цитирует Бербатова hitc.com