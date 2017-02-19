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Джанни Инфантино проведёт саммит с президентами африканских футбольных ассоциаций

Президент ФИФА Джанни Инфантино на следующей неделе проведет саммит в Йоханнесбурге с представителями более чем 50 африканских футбольных ассоциаций для обсуждения стратегии развития организации, увеличения количества участников чемпионата мира и изменений в правилах футбола, передаёт ТАСС.

Встречи пройдут во вторник и среду. Подобная встреча главы ФИФА и всех представителей африканской конфедерации пройдет впервые. Традиционно президенты всех ассоциаций собираются только раз в год во время проведения очередного конгресса ФИФА.

Изменения числа участников мирового первенства было утверждено на совете ФИФА 10 января. Начиная с 2026 года в турнире примут участие 48 команд. Точное распределение квот по конфедерациям пока не утверждено.
Теги: Инфантино
Сегодня, 17:43
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