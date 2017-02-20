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"Анжи" подписал контракт с Александром Прудниковым

Экс-форвард "Оренбурга" Александр Прудников подписал контракт с "Анжи", передает ТАСС.

"С Прудниковым уже подписали контракт. Эззатоллахи находится в "Анжи" на просмотре, но переговоры все еще продолжаются", - сообщил исполнительный директор махачкалинского клуб Эльдар Исаев.

Напомним, 27-летний нападающий ранее проходил просмотр в "Локомотиве".
Теги: Анжи Прудников
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё равно золото той команды мы не забудем..зато кого прошли тогда!
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:09) #
  • 0
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Слон-путешественник
Регистрация: 21.09.2015
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