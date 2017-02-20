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"Анжи" подписал контракт с Александром Прудниковым
Экс-форвард "Оренбурга" Александр Прудников подписал контракт с "Анжи", передает ТАСС.
"С Прудниковым уже подписали контракт. Эззатоллахи находится в "Анжи" на просмотре, но переговоры все еще продолжаются", - сообщил исполнительный директор махачкалинского клуб Эльдар Исаев.
Напомним, 27-летний нападающий ранее проходил просмотр в "Локомотиве".
"С Прудниковым уже подписали контракт. Эззатоллахи находится в "Анжи" на просмотре, но переговоры все еще продолжаются", - сообщил исполнительный директор махачкалинского клуб Эльдар Исаев.
Напомним, 27-летний нападающий ранее проходил просмотр в "Локомотиве".
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