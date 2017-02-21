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Александр Касьян: "Томь" позорит премьер-лигу и позорится сама

Украинский нападающий воронежского "Факела" Александр Касьян, который в зимнее трансферное окно разорвал контракт с "Томью" подробно рассказал о печальном положении сибирской команды.

- "Томь" является сейчас, пожалуй, одной из самых обсуждаемых команд, но, к сожалению, с приставкой "минус". Александр, как вы можете оценить ситуацию в клубе?

- Ситуация в "Томи" была критической, поэтому я, как и многие другие, разорвал контракт с командой. Никаких выплат не было. Руководство нам только обещало, что в сентябре, октябре, ноябре отдадим. Да и сейчас "кормит завтраками": вот обещали на этой неделе начать расплачиваться, но этого не произошло. Сейчас говорят, что с понедельника по среду следующей недели это случится.

Более того, сейчас говорят, что деньги в клуб пришли, но нам их не хотят отдавать, хотя они обязаны с нами рассчитаться. Причины такого мне неизвестны. За все время моего выступления в "Томи" не было произведено ни одной выплаты.

- Перед подписанием контракта с томской командой в 2016 году вы не знали о существующих проблемах?

- Об этом вообще и речи не было, что у "Томи" какие-то проблемы, все было нормально. А куда пропали выделенные деньги из бюджета на полсезона, мы вообще не знаем.

- Если ситуация не будет меняться в положительную для вас сторону, какие шаги вы будете предпринимать?

- Сейчас мы ждем от них первый шаг. А в дальнейшем мы будем делать обращения, в частности, к главе РФС, ну, или другими инстанциями пойдем. Надо как-то повлиять на руководство "Томи", губернатора. Как это так? Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно.

- Многие недоумевают, зачем "Томь" выходила в премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

- Вот именно. Если какие-то проблемы были, а об этом просто нам никто не говорил, то зачем было выходить в премьер-лигу? Я этого не понимаю - зачем команде позориться и позорить РФПЛ? К сожалению, это так и происходит.

- По ходу сезона у вас не было мысли реально бойкотировать матчи или тренировки? Как показывает практика, такие радикальные меры дают результат.

- Мы хотели устроить бойкот. Но потом нас руководство "Томи" и замгубернатора уверили, что будут деньги, которые нам должны были отдать до отпуска. Прямо гарантировали, что закроют долги, но, как видите, до сих пор все без изменений.

- Как менялась ситуации внутри команды?

- Вначале настроение было боевым, что и отражалось на результате. А потом со временем все накалялось, мы начали задумываться, как так может быть? У нас семьи… Вот и сообщили о бойкоте, а нас потом уверили в хорошем исходе. Соответственно, к окончанию первой части чемпионата России было уже не до футбола.

- Ваш прогноз на выступление "Томи" во второй части сезона премьер-лиги.

- Тут очень сложно говорить. Заявка у них закрыта, придется играть одними молодыми. Мягко говоря, будет очень тяжело. Вообще в этой ситуации очень жалко томских болельщиков.

- У вас при расторжении контракта были ли какие-то проблемы?

- Наоборот, руководство само говорило, чтобы мы обращались в РФС, разрывали контракты, говоря: "Мы вас не держим". Так что никто нас не удерживал, все очень легко происходило. Как будто команда вообще не нужна, и ее хотят обанкротить.

- Сейчас вы вернулись в "Факел". Какие задачи стоят перед командой в Футбольной национальной лиге?

- На адаптацию в "Факеле" время не потребовалось. Перед командой руководство поставило задачу попасть в стыковые матчи. Мы этого хотим и будем стараться.

Р-Спорт
Теги: Томь
Сегодня, 10:20
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