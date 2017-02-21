Александр Касьян: "Томь" позорит премьер-лигу и позорится сама

Украинский нападающий воронежского "Факела" Александр Касьян, который в зимнее трансферное окно разорвал контракт с "Томью" подробно рассказал о печальном положении сибирской команды.- Ситуация в "Томи" была критической, поэтому я, как и многие другие, разорвал контракт с командой. Никаких выплат не было. Руководство нам только обещало, что в сентябре, октябре, ноябре отдадим. Да и сейчас "кормит завтраками": вот обещали на этой неделе начать расплачиваться, но этого не произошло. Сейчас говорят, что с понедельника по среду следующей недели это случится.Более того, сейчас говорят, что деньги в клуб пришли, но нам их не хотят отдавать, хотя они обязаны с нами рассчитаться. Причины такого мне неизвестны. За все время моего выступления в "Томи" не было произведено ни одной выплаты.- Об этом вообще и речи не было, что у "Томи" какие-то проблемы, все было нормально. А куда пропали выделенные деньги из бюджета на полсезона, мы вообще не знаем.- Сейчас мы ждем от них первый шаг. А в дальнейшем мы будем делать обращения, в частности, к главе РФС, ну, или другими инстанциями пойдем. Надо как-то повлиять на руководство "Томи", губернатора. Как это так? Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно.- Вот именно. Если какие-то проблемы были, а об этом просто нам никто не говорил, то зачем было выходить в премьер-лигу? Я этого не понимаю - зачем команде позориться и позорить РФПЛ? К сожалению, это так и происходит.- Мы хотели устроить бойкот. Но потом нас руководство "Томи" и замгубернатора уверили, что будут деньги, которые нам должны были отдать до отпуска. Прямо гарантировали, что закроют долги, но, как видите, до сих пор все без изменений.- Вначале настроение было боевым, что и отражалось на результате. А потом со временем все накалялось, мы начали задумываться, как так может быть? У нас семьи… Вот и сообщили о бойкоте, а нас потом уверили в хорошем исходе. Соответственно, к окончанию первой части чемпионата России было уже не до футбола.- Тут очень сложно говорить. Заявка у них закрыта, придется играть одними молодыми. Мягко говоря, будет очень тяжело. Вообще в этой ситуации очень жалко томских болельщиков.- Наоборот, руководство само говорило, чтобы мы обращались в РФС, разрывали контракты, говоря: "Мы вас не держим". Так что никто нас не удерживал, все очень легко происходило. Как будто команда вообще не нужна, и ее хотят обанкротить.- На адаптацию в "Факеле" время не потребовалось. Перед командой руководство поставило задачу попасть в стыковые матчи. Мы этого хотим и будем стараться.