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Вадим Скрипченко: сборы - это всегда рутинная работа, радует, что приходит результат
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко рассказал о настрое футболистов на сборах, результатах контрольных игр и новичках "Крыльев".
"Сборы – это всегда рутинная работа. По-хорошему я понимаю парней, насколько тяжело преодолевать те нагрузки, которые предлагаются на этих сборах. Я сам был футболистом и знаю, что это кропотливый процесс, тем более вдали от семей. Прежде всего, нужно ментально настроиться на такую работу, чтобы заложить ту базу, за счет которой ребята смогут оставшуюся часть сезона провести на хорошем уровне. В этом отношении я считаю, что наши ребята – профессионалы, отношусь к ним с большим уважением. Хочу отдать им должное за то, что они прекрасно понимают, для чего эта работа проводится в таких режимах.
В контрольных играх, безусловно, у нас нет той физической свежести, которая будет у команды в официальных играх. На фоне серьезных нагрузок проводить матчи непросто. Но мы делаем общее дело, и все понимают, что нагрузки нужны для того, чтобы команда была хорошо готова и "Крылья" показали положительный результат в оставшихся играх. Да, на первом и втором сборах был общий объем нагрузок, сейчас работа более интенсивная.
На первых сборах мы понимали, что результат в контрольных играх не столь важен, а первым является выполнение требований тренера. Получалось не всё, были ничейные результаты, но повторюсь – для нас не это было главным. Сейчас мы вышли на другой уровень подготовки, и в контрольных играх стало появляться то, над чем мы работали. Это радует. Пришел результат, две победы в двух матчах, и встреча с "Кайратом" будет последней проверкой перед поединком с "Локомотивом".
Мы рассчитываем на всех новичков. Перед тем, как приходил кто-либо из игроков, мы тщательно отслеживали его возможности, анализировали и беседовали. Несмотря на то, что новые футболисты работают с нами совсем немного времени, мы успели сдвинуться в профессиональном плане и в плане эффективности. В последней игре Саша Зуев подтвердил это – можно сказать, сыграл с листа, но на высоком уровне. Для 20-летнего парня выступить так здорово, забить гол-красавец, влиться в командный механизм... Все это говорит о том, что у него хорошая подготовка и отличное видение футбола. Только время и игры покажут, насколько ребята могут быть конкурентоспособными.
Когда понимаешь, что времени до официальной игры остается все меньше, но проведена хорошая подготовка, становится спокойнее. Может, каждый внутренне прокручивает в голове, что предстоит официальный матч, важно начать хорошо, но могу сказать по собственному опыту: если я физически ощущаю себя хорошо, понимаю, что на футбольном поле у меня многое получается из того, что предлагает тренерский штаб, тогда есть уверенность, что мы можем добиться положительного результата. В этом отношении я чувствую у команды спокойствие", - цитирует специалиста официальный сайт "Крыльев".
"Сборы – это всегда рутинная работа. По-хорошему я понимаю парней, насколько тяжело преодолевать те нагрузки, которые предлагаются на этих сборах. Я сам был футболистом и знаю, что это кропотливый процесс, тем более вдали от семей. Прежде всего, нужно ментально настроиться на такую работу, чтобы заложить ту базу, за счет которой ребята смогут оставшуюся часть сезона провести на хорошем уровне. В этом отношении я считаю, что наши ребята – профессионалы, отношусь к ним с большим уважением. Хочу отдать им должное за то, что они прекрасно понимают, для чего эта работа проводится в таких режимах.
В контрольных играх, безусловно, у нас нет той физической свежести, которая будет у команды в официальных играх. На фоне серьезных нагрузок проводить матчи непросто. Но мы делаем общее дело, и все понимают, что нагрузки нужны для того, чтобы команда была хорошо готова и "Крылья" показали положительный результат в оставшихся играх. Да, на первом и втором сборах был общий объем нагрузок, сейчас работа более интенсивная.
На первых сборах мы понимали, что результат в контрольных играх не столь важен, а первым является выполнение требований тренера. Получалось не всё, были ничейные результаты, но повторюсь – для нас не это было главным. Сейчас мы вышли на другой уровень подготовки, и в контрольных играх стало появляться то, над чем мы работали. Это радует. Пришел результат, две победы в двух матчах, и встреча с "Кайратом" будет последней проверкой перед поединком с "Локомотивом".
Мы рассчитываем на всех новичков. Перед тем, как приходил кто-либо из игроков, мы тщательно отслеживали его возможности, анализировали и беседовали. Несмотря на то, что новые футболисты работают с нами совсем немного времени, мы успели сдвинуться в профессиональном плане и в плане эффективности. В последней игре Саша Зуев подтвердил это – можно сказать, сыграл с листа, но на высоком уровне. Для 20-летнего парня выступить так здорово, забить гол-красавец, влиться в командный механизм... Все это говорит о том, что у него хорошая подготовка и отличное видение футбола. Только время и игры покажут, насколько ребята могут быть конкурентоспособными.
Когда понимаешь, что времени до официальной игры остается все меньше, но проведена хорошая подготовка, становится спокойнее. Может, каждый внутренне прокручивает в голове, что предстоит официальный матч, важно начать хорошо, но могу сказать по собственному опыту: если я физически ощущаю себя хорошо, понимаю, что на футбольном поле у меня многое получается из того, что предлагает тренерский штаб, тогда есть уверенность, что мы можем добиться положительного результата. В этом отношении я чувствую у команды спокойствие", - цитирует специалиста официальный сайт "Крыльев".
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