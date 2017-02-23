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Кристиан Рамирес: в следующем раунде хотел бы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал, почему хотел бы сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Много сильных команд будет в 1/8 финала, но мне бы хотелось сыграть против моего соотечественника Антонио Валенсии, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед".

Матч в Стамбуле был очень сложным, болельщики "Фенербахче" гнали свою команду вперед, но мы выстояли и вышли в следующий раунд. У "Фенербахче" очень хорошая линия атаке, но, думаю, теперь и мы станем узнаваемой командой - теперь все знают, что мы можем обыгрывать сильных соперников.

Такие игроки, как Робин ван Перси, могут изменить ход матча в одно мгновение, они стараются извлечь максимум, но мы не давали ему и другим футболистам "Фенербахче" никаких шансов, перекрывая все зоны.

Болельщики "Фенербахче" бросали на поле посторонние предметы? Это нормальная ситуация, я много раз сталкивался с таким в Эквадоре. Конечно, это не хорошо, но в этом нет ничего удивительного, это проявление эмоций", - цитирует Рамиреса ТАСС.
Теги: Рамирес К. Краснодар
Сегодня, 00:58
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