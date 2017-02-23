Форвард "Гамбурга" Пьер-Мишель Ласогга может переехать в российский чемпионат

Нападающий "Гамбурга" Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в России или в Китае, передает Sport Bild.



Сообщается, что футболист намерен перейти в команду, где у него будет больше игровой практики.