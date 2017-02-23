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Форвард "Гамбурга" Пьер-Мишель Ласогга может переехать в российский чемпионат

Нападающий "Гамбурга" Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в России или в Китае, передает Sport Bild.

Сообщается, что футболист намерен перейти в команду, где у него будет больше игровой практики.
Теги: Гамбург
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 09:27) #
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К палычу
Регистрация: 12.02.2017
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