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Сергей Андреев: ставлю 75 процентов на то, что "Андерлехт" пройдет в следующий этап
Отечественный специалист Сергей Андреев сделал свой прогноз в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".
"Перед матчем "Зенит" – "Андерлехт" многие эксперты говорили о том, что питерцы однозначно пройдут дальше. А я смотрю на этих экспертов и не понимаю, почему это должно произойти? После ухода Халка "Зенит" не впечатляет. Не уверен, что они смогут выиграть.
Я ставлю 75 процентов на то, что "Андерлехт" пройдет в следующий этап, а на "Зенит" – всего 25 процентов. Большие надежды возлагались на Бранислава Ивановича, но он не может и мяч рукавичками ловить, и голы забивать, и попутно свои функции правого защитника выполнять", - цитирует Андреева "СЭ".
"Перед матчем "Зенит" – "Андерлехт" многие эксперты говорили о том, что питерцы однозначно пройдут дальше. А я смотрю на этих экспертов и не понимаю, почему это должно произойти? После ухода Халка "Зенит" не впечатляет. Не уверен, что они смогут выиграть.
Я ставлю 75 процентов на то, что "Андерлехт" пройдет в следующий этап, а на "Зенит" – всего 25 процентов. Большие надежды возлагались на Бранислава Ивановича, но он не может и мяч рукавичками ловить, и голы забивать, и попутно свои функции правого защитника выполнять", - цитирует Андреева "СЭ".
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