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Гендиректор "Амкара": мы договорились о переходе Гасилина

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подтвердил подписание контракта с нападающим "Зенита" Алексеем Гасилиным.

"Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта три с половиной года. Я думаю, на этом трансферная кампания "Амкара" закончена", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
Теги: Амкар Гасилин
Сегодня, 17:31
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