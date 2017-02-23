Алексей Гасилин: я не говорю "Зениту" "прощай", я говорю "до свидания"

Нападающий Алексей Гасилин на своей странице в Instagram поблагодарил тренерский штаб, руководство и болельщиков "Зенита".



"Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии ,которые вкладывали в меня свои знания и усилия; всех болельщиков!



Отдельно хочу сказать большое спасибо команде Зенит-2, всем моим партнерам, футбол – командная игра и без них я бы не смог расти как футболист, и конечно же, тренерам: Главному тренеру В. Н Радимову, под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени и получил предложения от моего нового клуба; его помощникам: А.А Конееву, который знал, как спровоцировать меня, чтоб я показывал максимальный результат на поле; А. Н. Беркетову и Ю. А. Окшрошидзе; всему административному штабу и доктору; массажистам, которые всегда были ко мне добры и помогали в любых ситуациях и проблемах!



Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решения перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю прощай, я говорю до свидания!" - написал Гасилин.