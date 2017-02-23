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Алексей Гасилин: я не говорю "Зениту" "прощай", я говорю "до свидания"

Нападающий Алексей Гасилин на своей странице в Instagram поблагодарил тренерский штаб, руководство и болельщиков "Зенита".

"Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии ,которые вкладывали в меня свои знания и усилия; всех болельщиков!

Отдельно хочу сказать большое спасибо команде Зенит-2, всем моим партнерам, футбол – командная игра и без них я бы не смог расти как футболист, и конечно же, тренерам: Главному тренеру В. Н Радимову, под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени и получил предложения от моего нового клуба; его помощникам: А.А Конееву, который знал, как спровоцировать меня, чтоб я показывал максимальный результат на поле; А. Н. Беркетову и Ю. А. Окшрошидзе; всему административному штабу и доктору; массажистам, которые всегда были ко мне добры и помогали в любых ситуациях и проблемах!

Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решения перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю прощай, я говорю до свидания!" - написал Гасилин.
Теги: Гасилин Зенит
Сегодня, 18:54
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(0)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Амкар не плохая команда и Гаджиев тренер, то что надо..Есть где парню показать свой талант..А там как получится....
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:24) #
  • -2
  •  (2)




Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
  • +3
  •  (5)

Удачи!
Регистрация: 12.11.2007
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