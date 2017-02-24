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Янник Боли прибыл в расположение "Далянь Ифан"

Нападающий "Анжи" Янник Боли подписал контракт с китайским клубом "Далянь Ифан", сообщает портал TransferMarkt China. Футболист уже прибыл в расположение новой команды

Ранее футболист попрощался с "Анжи" и его болельщиками и отметил, что не жалеет о времени, проведённом в России.
Теги: Боли Анжи Трансферы
Сегодня, 19:18
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