Янник Боли прибыл в расположение "Далянь Ифан"

Нападающий "Анжи" Янник Боли подписал контракт с китайским клубом "Далянь Ифан", сообщает портал TransferMarkt China. Футболист уже прибыл в расположение новой команды



Ранее футболист попрощался с "Анжи" и его болельщиками и отметил, что не жалеет о времени, проведённом в России.