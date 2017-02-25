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Янник Боли: никогда не пожалею, что играл за великий клуб "Анжи"

Нападающий Янник Боли прокомментировал свой переход из "Анжи" в клуб второй китайской лиги "Далянь Ифан".

"Пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды, но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, хочу вам сказать спасибо.

Спасибо всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и приняли меня как члена этой большой семьи.

Никогда не пожалею, что играл за великий клуб "Анжи". Горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем оставляю вас, желая больше успеха и радости", – цитирует Боли официальный сайт дагестанского клуба.
Теги: Боли Анжи
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:19) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Великий клуб пердива Анжи. И великий клуб пердива Далянь Ифан.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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