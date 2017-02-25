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Тьерри Анри: Руни вправе выбирать сам, где продолжить карьеру
Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни должен перебраться в Китай, если сам хочет этого.
"Я советую Руни делать то, что он хочет. Уэйн вправе выбирать сам, где продолжить карьеру. Если он и его семья будут счастливы в Китае, то пускай едет в Китай. Люди говорят, что Уэйн должен вернуться в "Эвертон". Однако если дела там пойдут у него не очень, эти же люди дружно скажут, что надо было уезжать в Китай. Руни никому ничего не обязан", - цитирует Анри Goal.com.
"Я советую Руни делать то, что он хочет. Уэйн вправе выбирать сам, где продолжить карьеру. Если он и его семья будут счастливы в Китае, то пускай едет в Китай. Люди говорят, что Уэйн должен вернуться в "Эвертон". Однако если дела там пойдут у него не очень, эти же люди дружно скажут, что надо было уезжать в Китай. Руни никому ничего не обязан", - цитирует Анри Goal.com.
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