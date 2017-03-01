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Георгий Черданцев: я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки
Телекомментатор Георгий Черданцев высказал мнение по поводу шансов ЦСКА на победу в чемпионате России.
"Очень любопытно, какую философию Гончаренко будет прививать ЦСКА. Наверное, от тренера, помимо всего прочего, будут требовать яркую игру, на которую пошел бы болельщик и заполнил новый стадион. Но будет ли это исключительно атакующий футбол? Пойдет ли команда в атаку уже в эту субботу, когда к ней в гости приедет "Зенит"?
На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у "Зенита", вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у "Зенита". Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом", – цитирует Черданцева "Матч ТВ".
"Очень любопытно, какую философию Гончаренко будет прививать ЦСКА. Наверное, от тренера, помимо всего прочего, будут требовать яркую игру, на которую пошел бы болельщик и заполнил новый стадион. Но будет ли это исключительно атакующий футбол? Пойдет ли команда в атаку уже в эту субботу, когда к ней в гости приедет "Зенит"?
На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у "Зенита", вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у "Зенита". Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом", – цитирует Черданцева "Матч ТВ".
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