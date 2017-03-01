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Георгий Черданцев: я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки

Телекомментатор Георгий Черданцев высказал мнение по поводу шансов ЦСКА на победу в чемпионате России.

"Очень любопытно, какую философию Гончаренко будет прививать ЦСКА. Наверное, от тренера, помимо всего прочего, будут требовать яркую игру, на которую пошел бы болельщик и заполнил новый стадион. Но будет ли это исключительно атакующий футбол? Пойдет ли команда в атаку уже в эту субботу, когда к ней в гости приедет "Зенит"?

На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у "Зенита", вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у "Зенита". Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом", – цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Теги: Черданцев ЦСКА
Сегодня, 10:31
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№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
Я свиномордиям напомню, что ЦСКА, в отличие от спартака - Действующий Чемпион России по футболу

Сашко, это у тебя такой новый вариант "Же не манж па сис жур"? "Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы"... Не я понимаю, что вы много торчите Авену... Но всеж попробуйте картоху выращивать на продажу, или карасиков разводить


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Клан (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: maradona72
Так они это, совсем недавно чемпионами стали , по виртуальному футболу. Хватит уже титулов на этот год для одной команды.

Я свиномордиям напомню, что ЦСКА, в отличие от спартака - Действующий Чемпион России по футболу
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Эхо в пустом чердаке

Можно и так интерпретировать твое высказывание! smile
Регистрация: 21.03.2010
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эхо в пустом чердаке


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (5)
online

Так они это, совсем недавно чемпионами стали , по виртуальному футболу. Хватит уже титулов на этот год для одной команды.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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