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Алексей Ребко: не тренируемся уже несколько дней, надеемся на выплаты

Полузащитник "Луча-Энергия" Алексей Ребко рассказал о бедственном финансовом положении клуба.

"Никаких изменений нет, ничего положительного нет. Обещали с начала недели выплачивать, но этого нет. Мы не тренируемся уже несколько дней, надеемся на выплаты, но пока все глухо.

Все разговоры с руководством одинаковые. Мы говорим, что мы ждем денег, а они – "деньги будут". В их обещания уже никто не верит. Ждем действий. А действия в нашем понимании – это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год. Это минимум.

Ведь мы уже полтора года идем на уступки. Если вам раз-два говорят "потерпите" – хорошо, "идите, поиграйте за бесплатно" – идем, "пишите бумаги в защиту руководства" – пишем… Мы на все уступки пошли, и мы уже стали как ручные. Кому нам верить?" - цитирует Ребко "Р-Спорт".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:28) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год.


Вот где реальные траблы. А в некоторых клубах 3 месяца задержки - паника и заявления в палату по разрешению споров.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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