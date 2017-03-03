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03:47
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем
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Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о нагрузках на сборах у разных тренеров.
– У Кобелева, говорят, сборы были жесткие.
– Тяжелее нынешних. Второй сбор в это межсезонье тоже был тяжелый, но Кобелев умел удивить нагрузками. Как-то прямо на первом сборе дает задание: пять забегов по километру, потом шесть, семь... В Сочи он команду в бассейн команду загнал и велел играть в водное поло. У Карпина, кстати, тоже непросто приходилось.
– Давайте продолжим фразу: "Каррера меня научил"...
– Сложный вопрос. Давайте следующий.
– Аленичев чему-то научил?
– Тоже следующий.
– Какие любимые фразы у Карреры?
– Массимо эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.
– Уже на русском научили?
– На итальянском, думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Боккетти уже долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки, а у меня отложилось.
Карпин много интересного говорил – но как эту интонацию передать на бумаге? Увидит что-то техничное со стороны футболиста, усмехнется: "Какая Бразилия?". Или сам с нами играет, забьет гол – снова: "Какая Бразилия?" А я как-то ответил: "Какая Россия?" – цитирует Комбарова "СЭ".
– У Кобелева, говорят, сборы были жесткие.
– Тяжелее нынешних. Второй сбор в это межсезонье тоже был тяжелый, но Кобелев умел удивить нагрузками. Как-то прямо на первом сборе дает задание: пять забегов по километру, потом шесть, семь... В Сочи он команду в бассейн команду загнал и велел играть в водное поло. У Карпина, кстати, тоже непросто приходилось.
– Давайте продолжим фразу: "Каррера меня научил"...
– Сложный вопрос. Давайте следующий.
– Аленичев чему-то научил?
– Тоже следующий.
– Какие любимые фразы у Карреры?
– Массимо эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.
– Уже на русском научили?
– На итальянском, думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Боккетти уже долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки, а у меня отложилось.
Карпин много интересного говорил – но как эту интонацию передать на бумаге? Увидит что-то техничное со стороны футболиста, усмехнется: "Какая Бразилия?". Или сам с нами играет, забьет гол – снова: "Какая Бразилия?" А я как-то ответил: "Какая Россия?" – цитирует Комбарова "СЭ".
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