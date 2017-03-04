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Виталий Мутко: ФИФА оплатит внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций

Система видеопомощи судьям на Кубке конфедераций будет внедряться за счет Международной федерации футбола, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА", - сказал Мутко.

Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА.

Законченной идеи пока нет, это как эксперимент - надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент - как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:36
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