Месси, Агуэро и Лавесси вызваны в сборную Аргентины

Федерация футбола Аргентины опубликовала состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. 21 марта Аргентина сыграет с Чили, а 29 – с Боливией.



Вратари: Серхио Ромеро (МЮ), Науэль Гузман (Тигрес), Мариано Андухар (Эстудиантес).



Защитники: Факундо Ронкалья (Сельта), Матео Мусаккьо (Вильярреал), Рамиро Фунес-Мори (Эвертон), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – Ман Сити), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Габриэль Меркадо (Севилья), Хулио Буффарини (Сан Паулу), Эммануэль Мас (Трабзонспор).



Полузащитники: Хавьер Маскерано (Барселона), Лукас Биглия (Лацио), Гвидо Писарро (Тигрес), Эвер Банега (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Энцо Перес (Валенсия), Маркос Акуна (Расинг).



Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лукас Пратто (Сан-Паулу), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – Ювентус), Эсекиэль Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).

