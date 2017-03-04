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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Месси, Агуэро и Лавесси вызваны в сборную Аргентины
Федерация футбола Аргентины опубликовала состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. 21 марта Аргентина сыграет с Чили, а 29 – с Боливией.
Вратари: Серхио Ромеро (МЮ), Науэль Гузман (Тигрес), Мариано Андухар (Эстудиантес).
Защитники: Факундо Ронкалья (Сельта), Матео Мусаккьо (Вильярреал), Рамиро Фунес-Мори (Эвертон), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – Ман Сити), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Габриэль Меркадо (Севилья), Хулио Буффарини (Сан Паулу), Эммануэль Мас (Трабзонспор).
Полузащитники: Хавьер Маскерано (Барселона), Лукас Биглия (Лацио), Гвидо Писарро (Тигрес), Эвер Банега (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Энцо Перес (Валенсия), Маркос Акуна (Расинг).
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лукас Пратто (Сан-Паулу), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – Ювентус), Эсекиэль Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).
Вратари: Серхио Ромеро (МЮ), Науэль Гузман (Тигрес), Мариано Андухар (Эстудиантес).
Защитники: Факундо Ронкалья (Сельта), Матео Мусаккьо (Вильярреал), Рамиро Фунес-Мори (Эвертон), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – Ман Сити), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Габриэль Меркадо (Севилья), Хулио Буффарини (Сан Паулу), Эммануэль Мас (Трабзонспор).
Полузащитники: Хавьер Маскерано (Барселона), Лукас Биглия (Лацио), Гвидо Писарро (Тигрес), Эвер Банега (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Энцо Перес (Валенсия), Маркос Акуна (Расинг).
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лукас Пратто (Сан-Паулу), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – Ювентус), Эсекиэль Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).
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