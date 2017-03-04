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Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о том, во сколько оценивается введение системы определения гола в РФПЛ.

"В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру.

Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 миллионов долларов в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов за каждый эпизод.

Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры", – цитирует Бутенко "СЭ".
Теги: Бутенко
Сегодня, 15:44
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(1)
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ндааа... А стадион Зенита 47 мильярдов стоит и это не окончательная цена, а Зеня там играет матчей 20-25 за год...
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
А зачем эта система?Видеоповторы для резервного судьи по ключевым моментам встречи.Жестким фолам,дракам,симуляциям,назна
чениям пенальти и голам с правом команды попросить посмотреть эпизод если он спорный влияет на результат игры или приносит игроку травму.Посмотреть большинтство таких спорных моментов дело десятка секунд.В итоге потеряного времени будет не так уж и много.Максимум за игру несколько минут,которые вполне реально компенсировать,но зато не будет потом обсуждений на десять лет.Спорт должен быть честным,а арбитр даже нейтральный может не углядеть все аспекты.это сильно повысит честность игры,заставит игроков меньше симулировать и бить соперников по подлому.Ну и уберет многие вопросы по назначенным или неназначенным пенальтиЗа симуляции игроки станут получат желтые,что отобьет желание постоянно падать в штрафных,а игрокам обороны которые любят втихоря заваливать оппонентов выйдет так же санкциями..


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
А чего же не 15 миллиардов-то? Поставить датчик в мяч и растянуть провод по контуру поля? А, ну, да, слишком дёшево! Пилить нечего, забыл я, в какое время живём.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
так видите видео повторы, и тогда эта система не нужна будет,
Регистрация: 25.09.2016
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