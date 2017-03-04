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Владимир Пономарев: на игру Вернблума просто противно смотреть уже
аслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 18-м туре Премьер-Лиги против "Зенита" (0:0).
- Об игре:
Хорошая, темповая игра получилась. Понравилось, что обе команды пытались атаковать, мне это очень понравилось, всё было здорово. К голу ближе был "Зенит", нежели ЦСКА. Я ставю "плюс" питерцам за этот матч, хотя обе команды отработали на все 100%.
- О дебюте Виктора Гончаренко в роли главного тренера:
Уже вижу определённые его задумки в игре команды. Коллектив смотрится мобильнее, хорошо атакует через фланги. Думаю, по-прежнему чего-то не хватает в нападении. Форварда более качественного что ли... Тренер выпустил в эту "мясорубку" Витиньо, но это всё-таки не то. Нужен нападающий, который был бы способен повести за собой команду.
- Об игре Виктора Васина:
Виктор мне понравился, молодец, не дрогнул! Правильно играл позиционно, грамотно технически, я за него очень рад!
- Об удалении Понтуса Вернблума:
Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет. Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащённым, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и всё, это неприятно лично мне.
- О турнирной таблице:
"Спартак" завтра в гостях играет с "Краснодаром", это будет очень серьёзная встреча. "Быки" очень серьёзно смотрятся, и это работа Игоря Шалимова, за которого я рад, он и футболистом был хорошим, и тренер достаточно перспективный. Про "Спартак" ничего сказать не могу. Думаю, хозяева поля достойно выступят в этом поединке.
- О лучшем игроке матча ЦСКА - "Зенит":
Достойно смотрелись оба коллектива. Мне понравилось, как организованно действовал в обороне "Зенит". Отмечу действия в атаке Данни, который играет важную роль в действиях своей команды. В целом, сложно выделить кого-то одного, ведь из опасных моментов вспоминается разве что один удар в штангу в исполнении Маурисио.
- Об игре:
Хорошая, темповая игра получилась. Понравилось, что обе команды пытались атаковать, мне это очень понравилось, всё было здорово. К голу ближе был "Зенит", нежели ЦСКА. Я ставю "плюс" питерцам за этот матч, хотя обе команды отработали на все 100%.
- О дебюте Виктора Гончаренко в роли главного тренера:
Уже вижу определённые его задумки в игре команды. Коллектив смотрится мобильнее, хорошо атакует через фланги. Думаю, по-прежнему чего-то не хватает в нападении. Форварда более качественного что ли... Тренер выпустил в эту "мясорубку" Витиньо, но это всё-таки не то. Нужен нападающий, который был бы способен повести за собой команду.
- Об игре Виктора Васина:
Виктор мне понравился, молодец, не дрогнул! Правильно играл позиционно, грамотно технически, я за него очень рад!
- Об удалении Понтуса Вернблума:
Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет. Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащённым, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и всё, это неприятно лично мне.
- О турнирной таблице:
"Спартак" завтра в гостях играет с "Краснодаром", это будет очень серьёзная встреча. "Быки" очень серьёзно смотрятся, и это работа Игоря Шалимова, за которого я рад, он и футболистом был хорошим, и тренер достаточно перспективный. Про "Спартак" ничего сказать не могу. Думаю, хозяева поля достойно выступят в этом поединке.
- О лучшем игроке матча ЦСКА - "Зенит":
Достойно смотрелись оба коллектива. Мне понравилось, как организованно действовал в обороне "Зенит". Отмечу действия в атаке Данни, который играет важную роль в действиях своей команды. В целом, сложно выделить кого-то одного, ведь из опасных моментов вспоминается разве что один удар в штангу в исполнении Маурисио.
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