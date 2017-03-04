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Владимир Пономарев: на игру Вернблума просто противно смотреть уже

Владимир Пономарев: на игру Вернблума просто противно смотреть уже аслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 18-м туре Премьер-Лиги против "Зенита" (0:0).

- Об игре:

Хорошая, темповая игра получилась. Понравилось, что обе команды пытались атаковать, мне это очень понравилось, всё было здорово. К голу ближе был "Зенит", нежели ЦСКА. Я ставю "плюс" питерцам за этот матч, хотя обе команды отработали на все 100%.

- О дебюте Виктора Гончаренко в роли главного тренера:

Уже вижу определённые его задумки в игре команды. Коллектив смотрится мобильнее, хорошо атакует через фланги. Думаю, по-прежнему чего-то не хватает в нападении. Форварда более качественного что ли... Тренер выпустил в эту "мясорубку" Витиньо, но это всё-таки не то. Нужен нападающий, который был бы способен повести за собой команду.

- Об игре Виктора Васина:

Виктор мне понравился, молодец, не дрогнул! Правильно играл позиционно, грамотно технически, я за него очень рад!

- Об удалении Понтуса Вернблума:

Я даже не знаю, что сказать! Просто противно на его игру уже смотреть. Да, он важный винтик в игре команды, но зачем же так грубо играть против соперников?! Нельзя так вырубать противников, нельзя! Нужно быть более аккуратным в этом плане. Это его стиль, противный, по-другому играть он не умеет. Он устрашает противников, но уже прошли те времена, когда нужно было так играть. Сейчас необходимо быть технически оснащённым, предугадывать действия соперников. А Вернблум просто вырубает соперников и всё, это неприятно лично мне.

- О турнирной таблице:

"Спартак" завтра в гостях играет с "Краснодаром", это будет очень серьёзная встреча. "Быки" очень серьёзно смотрятся, и это работа Игоря Шалимова, за которого я рад, он и футболистом был хорошим, и тренер достаточно перспективный. Про "Спартак" ничего сказать не могу. Думаю, хозяева поля достойно выступят в этом поединке.

- О лучшем игроке матча ЦСКА - "Зенит":

Достойно смотрелись оба коллектива. Мне понравилось, как организованно действовал в обороне "Зенит". Отмечу действия в атаке Данни, который играет важную роль в действиях своей команды. В целом, сложно выделить кого-то одного, ведь из опасных моментов вспоминается разве что один удар в штангу в исполнении Маурисио.
Теги: Пономарев ЦСКА Зенит Вернблум
Сегодня, 19:54
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26
(7)
№26 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 21:34) #
  • -1
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[b]sanyapytili
Не лопни. Перенапрягся слишком.

Я особо не напрягаюсь , так же как и ваше убожество сегодняшнее , которое на поле сегодня увидел .Но надеюсь , что эта падаль нарвется на грубость , которую заслужил .
Регистрация: 25.02.2017
№25 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
FCSKA,
+1000000
Регистрация: 30.10.2011
№24 Написал: fd65 (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все бы так играли..., классный игрок. Один из не многих, наравне с Акинфеевым, -один из лучших в ЧР...
Регистрация: 3.12.2016
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:06) #
  • +2
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online

Цитата: syamtomov
кого сломал Вернблум?

Сегодня - никого. А за весь сезон?
Даже перечислять не буду.

Перечисли, или как всегда хрюкнул для вони?
Регистрация: 25.02.2016
№22 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Руслан Гарин
как же не приятно смотреть на алигархов ,которые играют в футбол на 0-0 ,такие бабки зарабатывают ...столько людей пришло смотреть ,а эти только играют на ничью .пора бы поменять суть игры ,пусть играют ,как в хоккее ,до первого гола или до пенальти(пусть умирают на поле и думают ,как забить гол ,а не 1 очке ) ....может депутаты рф поймут и примут ,какой нибудь закон,на носу чемпионат мира по футболу 2018 года .на авто ездят футболисты по 17 млн.руб ,а на поле в ворота попасть не могут

Я не готов такое говно смотреть больше 90 минут. Закончили и слава Богу.
Регистрация: 6.01.2006
№21 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
как же не приятно смотреть на алигархов ,которые играют в футбол на 0-0 ,такие бабки зарабатывают ...столько людей пришло смотреть ,а эти только играют на ничью .пора бы поменять суть игры ,пусть играют ,как в хоккее ,до первого гола или до пенальти(пусть умирают на поле и думают ,как забить гол ,а не 1 очке ) ....может депутаты рф поймут и примут ,какой нибудь закон,на носу чемпионат мира по футболу 2018 года .на авто ездят футболисты по 17 млн.руб ,а на поле в ворота попасть не могут
Регистрация: 26.04.2016
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: М.Нагульнов
sanyapytilin,
А на кривляния Гарсии не противно. Понтус - боец. Таких по пальцам пересчитать во всем согазе.

Подонок твой Понтус .Сука, охреневшая от безнаказанности И вы еще смеете Гацкана хаять .Тот хоть и жестко играет , но без подлости , которая просто прет от этого ублюдка .Вспомни эпизод , когда эта тварь локтем намеренно ударил

Не лопни. Перенапрягся слишком.
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
при всём уважении к Понаморёву, по моему мы смотрели разный футбол...Оланаре полный "0" был в игре, ни принять мяч, ни обработать, ни отдать... Дзага косячил весь матч, уж очень много ошибок в передачах, не говоря об ударе в первом тайме...Марио понравился, Понтус- боец, но первую карточку на ровном месте получил, Витиньо- больше время надо дать, конечно в меньшинстве он не смог ничего показать.
Хорошо бы в следующем матче вместо Оланара посмотреть на Жемалетдинова и Чалова
Регистрация: 20.10.2012
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Швед очень грязный, нервный игрок с длинным языком , конечно боец , но отвратительный тип
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
sanyapytilin

Санди, почему не заполнили трибуны?

Сегодня было 26 800 зрителей
ваш твиттер пишет.


Не знаю. Правда, не знаю (((
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (9)

sanyapytilin,
А на кривляния Гарсии не противно. Понтус - боец. Таких по пальцам пересчитать во всем согазе.

Подонок твой Понтус .Сука, охреневшая от безнаказанности И вы еще смеете Гацкана хаять .Тот хоть и жестко играет , но без подлости , которая просто прет от этого ублюдка .Вспомни эпизод , когда эта тварь локтем намеренно ударил
Регистрация: 25.02.2017
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sanyapytilin
sanyapytilin

Санди, почему не заполнили трибуны?

Сегодня было 26 800 зрителей
ваш твиттер пишет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: syamtomov
Комментатор сегодня сказал, что сегодня Вернблуму ВПЕРВЫЕ в этом сезоне была показана красная карточка!
Судьи, граждане дорогие во всех смыслах этого словосочетания, что ж вы творите, если "игру" костолома не замечаете??? flushed

Не в сезоне. За все игры в чемпионате России. И знаете о чем это говорит? Это говорит о прекрасной технической как раз оснащенности, то бишь ни одной прямой красной при такой агрессивной игре говорит о прекрасном рассчёте своих действий и прекрасном владении своим телом для осуществления этих действий. Так что статистика опровергает слова уважаемого эксперта.
Регистрация: 12.06.2016
№13 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Сегодня - никого. А за весь сезон?
Даже перечислять не буду.

вот зачем бездоказательно писать? давай конкретику...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 20:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Сегодня - никого. А за весь сезон?
Даже перечислять не буду.

А ты перечисли. Поищи информацию, посмотри записи. И увидишь, что Вернблум за всю карьеру в ЦСКА не нанёс соперникам ни одной травмы.
Если только моральную травму Реалу в первом же матче smiley
Регистрация: 21.11.2009
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Цитата: serega_user
кого сломал Вернблум?

Сегодня - никого. А за весь сезон?
Даже перечислять не буду.

Хоть одного назови, кого именно сломал.
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: sanyapytilin
ак вам наш перфоманс перед матчем со стороны? Я только изнутри видел. )))

Не видел. Включил тв пару минут команды играли уже.

Цитата: sanyapytilin
Как вам

Сейчас нашел в инете и глянул. Ниче так !


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (10)

это не игрок а бешенный пес отвратительный и мерзкий этот шведский тип
Регистрация: 6.02.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (12)

Цитата: serega_user
кого сломал Вернблум?

Сегодня - никого. А за весь сезон?
Даже перечислять не буду.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
А на кривляния Гарсии не противно

Санди, что за инцидент там случился с бомжами на трибунах?

Как вам наш перфоманс перед матчем со стороны? Я только изнутри видел. )))
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Так-то в принципе все по делу...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
А на кривляния Гарсии не противно

Санди, что за инцидент там случился с бомжами на трибунах?

Мы напротив были. Полезли друг на друга, через сетку потыкались, петардами перекинулись, потом пришел ОМОН. Вот и всё.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: syamtomov
Комментатор сегодня сказал, что сегодня Вернблуму ВПЕРВЫЕ в этом сезоне была показана красная карточка!
Судьи, граждане дорогие во всех смыслах этого словосочетания, что ж вы творите, если "игру" костолома не замечаете??? flushed

кого сломал Вернблум?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:07) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
А на кривляния Гарсии не противно

Санди, что за инцидент там случился с бомжами на трибунах?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (12)

Комментатор сегодня сказал, что сегодня Вернблуму ВПЕРВЫЕ в этом сезоне была показана красная карточка!
Судьи, граждане дорогие во всех смыслах этого словосочетания, что ж вы творите, если "игру" костолома не замечаете??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:05) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
А на кривляния Гарсии не противно. Понтус - боец. Таких по пальцам пересчитать во всем согазе.
Регистрация: 6.01.2006
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