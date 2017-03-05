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Блез Матюиди: "Барселона" захочет забить как можно скорее, первые минуты будут важны
Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной" (8 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече французская команда добилась победы со счётом 4:0.
"Мы верим в себя, но в то же время уважаем соперника, знаем, что эта команда способна на великие дела. Но «ПСЖ» тоже многое может и продемонстрировал это в первом матче. Если выступим на том же уровне, сможем вновь показать подобную игру.
Первые несколько минут ответного матча будут важны. "Барселона" окажет давление на ПСЖ. Соперник захочет забить как можно скорее. Мы должны быть психологически сильными", — цитирует Матюиди ESPN FC.
"Мы верим в себя, но в то же время уважаем соперника, знаем, что эта команда способна на великие дела. Но «ПСЖ» тоже многое может и продемонстрировал это в первом матче. Если выступим на том же уровне, сможем вновь показать подобную игру.
Первые несколько минут ответного матча будут важны. "Барселона" окажет давление на ПСЖ. Соперник захочет забить как можно скорее. Мы должны быть психологически сильными", — цитирует Матюиди ESPN FC.
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