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Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
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Невероятная драма в Краснодаре (17)
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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Юрий Газинский: у "Краснодара" сейчас каждый игрок на вес золота (видео)
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, не сумевший доиграть матч против "Спартака" из-за травмы, прокомментировал результат игры и свое самочувствие.
– Юрий, как себя чувствуете? Серьезная травма?
– Надеюсь, что ничего серьезного. Сильный ушиб. Пару дней – и я буду в строю.
– Как настроение после игры?
– Большой был ажиотаж вокруг матча, много болельщиков приехало со стороны "Спартака", и нас хорошо поддерживали. Поэтому, наверное, интересный матч получился при своих зрителях. Конечно, хотелось победить, но нам противостоял серьезный соперник. Результат закономерный.
– Ожидали увидеть такой "Спартак"?
– Они приехали в статусе лидера. Играющая команда. Они хорошо прессингуют. Квалифицированные нападающие, хорошие приобретения. Поэтому я думаю, что это – серьезная команда.
– Не удивило, что стадион сегодня был преимущественно в красных цветах?
– Вы знаете, что у "Спартака" в России очень много болельщиков, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но сегодня хорошо поддерживали и нас.
– Что сказали тренер и Сергей Галицкий после матча?
– Поблагодарили за игру. Опять же, как я сказал ранее, мы дважды уступали в счете, но сумели добыть очко. Поэтому всех поблагодарили.
– Стало неожиданностью одновременный выход на поле Луиса Адриано и Зе Луиша?
– Изначало думали, что выйдет один нападающий, но по ходу матча пришлось перестраиваться. Ничего страшного не было.
– Слабое место "Краснодара" – фланги, но показалось, что соперник этим не пользовался.
– "Спартак" через фланги ничего не создал, второй гол мы пропустили после своей собственной ошибки. Потеряли мяч при передаче в центр и пропустили. Так что...
– Поражение от "Урала" давило на команду психологически?
– Безусловно, выигрывать 3:0 дома и проиграть – это было тяжело. Как можно скорее надо было забыть этот матч, потому что старались сконцентрироваться на игре со "Спартаком".
– Тяжело ли команде обходиться без Виталия Калешина?
– В принципе, у нас сейчас каждый игрок на вес золота, когда у команды такие потери. Смолов почувствовал дискомфорт вдобавок. У нас много травмированных ребят. У тренера, наверняка, есть какие-то предположения, что делать. Посмотрим.
Источник: www.rusfootball.info
– Юрий, как себя чувствуете? Серьезная травма?
– Надеюсь, что ничего серьезного. Сильный ушиб. Пару дней – и я буду в строю.
– Как настроение после игры?
– Большой был ажиотаж вокруг матча, много болельщиков приехало со стороны "Спартака", и нас хорошо поддерживали. Поэтому, наверное, интересный матч получился при своих зрителях. Конечно, хотелось победить, но нам противостоял серьезный соперник. Результат закономерный.
– Ожидали увидеть такой "Спартак"?
– Они приехали в статусе лидера. Играющая команда. Они хорошо прессингуют. Квалифицированные нападающие, хорошие приобретения. Поэтому я думаю, что это – серьезная команда.
– Не удивило, что стадион сегодня был преимущественно в красных цветах?
– Вы знаете, что у "Спартака" в России очень много болельщиков, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но сегодня хорошо поддерживали и нас.
– Что сказали тренер и Сергей Галицкий после матча?
– Поблагодарили за игру. Опять же, как я сказал ранее, мы дважды уступали в счете, но сумели добыть очко. Поэтому всех поблагодарили.
– Стало неожиданностью одновременный выход на поле Луиса Адриано и Зе Луиша?
– Изначало думали, что выйдет один нападающий, но по ходу матча пришлось перестраиваться. Ничего страшного не было.
– Слабое место "Краснодара" – фланги, но показалось, что соперник этим не пользовался.
– "Спартак" через фланги ничего не создал, второй гол мы пропустили после своей собственной ошибки. Потеряли мяч при передаче в центр и пропустили. Так что...
– Поражение от "Урала" давило на команду психологически?
– Безусловно, выигрывать 3:0 дома и проиграть – это было тяжело. Как можно скорее надо было забыть этот матч, потому что старались сконцентрироваться на игре со "Спартаком".
– Тяжело ли команде обходиться без Виталия Калешина?
– В принципе, у нас сейчас каждый игрок на вес золота, когда у команды такие потери. Смолов почувствовал дискомфорт вдобавок. У нас много травмированных ребят. У тренера, наверняка, есть какие-то предположения, что делать. Посмотрим.
Источник: www.rusfootball.info
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