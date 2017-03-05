Юрий Газинский: у "Краснодара" сейчас каждый игрок на вес золота (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, не сумевший доиграть матч против "Спартака" из-за травмы, прокомментировал результат игры и свое самочувствие.







– Юрий, как себя чувствуете? Серьезная травма?

– Надеюсь, что ничего серьезного. Сильный ушиб. Пару дней – и я буду в строю.



– Как настроение после игры?

– Большой был ажиотаж вокруг матча, много болельщиков приехало со стороны "Спартака", и нас хорошо поддерживали. Поэтому, наверное, интересный матч получился при своих зрителях. Конечно, хотелось победить, но нам противостоял серьезный соперник. Результат закономерный.



– Ожидали увидеть такой "Спартак"?

– Они приехали в статусе лидера. Играющая команда. Они хорошо прессингуют. Квалифицированные нападающие, хорошие приобретения. Поэтому я думаю, что это – серьезная команда.



– Не удивило, что стадион сегодня был преимущественно в красных цветах?

– Вы знаете, что у "Спартака" в России очень много болельщиков, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но сегодня хорошо поддерживали и нас.



– Что сказали тренер и Сергей Галицкий после матча?

– Поблагодарили за игру. Опять же, как я сказал ранее, мы дважды уступали в счете, но сумели добыть очко. Поэтому всех поблагодарили.



– Стало неожиданностью одновременный выход на поле Луиса Адриано и Зе Луиша?

– Изначало думали, что выйдет один нападающий, но по ходу матча пришлось перестраиваться. Ничего страшного не было.



– Слабое место "Краснодара" – фланги, но показалось, что соперник этим не пользовался.

– "Спартак" через фланги ничего не создал, второй гол мы пропустили после своей собственной ошибки. Потеряли мяч при передаче в центр и пропустили. Так что...



– Поражение от "Урала" давило на команду психологически?

– Безусловно, выигрывать 3:0 дома и проиграть – это было тяжело. Как можно скорее надо было забыть этот матч, потому что старались сконцентрироваться на игре со "Спартаком".



– Тяжело ли команде обходиться без Виталия Калешина?

– В принципе, у нас сейчас каждый игрок на вес золота, когда у команды такие потери. Смолов почувствовал дискомфорт вдобавок. У нас много травмированных ребят. У тренера, наверняка, есть какие-то предположения, что делать. Посмотрим.



Источник: www.rusfootball.info