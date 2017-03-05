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Леонардо Бонуччи: если бы я хотел покинуть "Ювентус", то сделал бы это летом
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча своей команды против "Удинезе" (1:1) прокомментировал информацию о своем возможном уходе из туринского клуба.
"Я продолжаю бороться за "Ювентус". Я принадлежу туринскому клубу, у меня контракт до 2021 года. Я хочу чувствовать себя важным для команды. Если бы я хотел покинуть "Ювентус", то сделал бы это летом. Тогда у меня были серьезные предложения, и я даже начал учить английский язык. Я важен для команды. Но матч с "Порту" показал, что никто не является незаменимым. Нельзя чувствовать себя комфортно, надо выкладываться на 100 процентов на каждой тренировке, чтобы получить место в составе. Я хотел бы в будущем стать тренером и иметь такие же проблемы, как у Аллегри, с выбором среди сильных защитников", - цитирует Бонуччи Football Italia.
"Я продолжаю бороться за "Ювентус". Я принадлежу туринскому клубу, у меня контракт до 2021 года. Я хочу чувствовать себя важным для команды. Если бы я хотел покинуть "Ювентус", то сделал бы это летом. Тогда у меня были серьезные предложения, и я даже начал учить английский язык. Я важен для команды. Но матч с "Порту" показал, что никто не является незаменимым. Нельзя чувствовать себя комфортно, надо выкладываться на 100 процентов на каждой тренировке, чтобы получить место в составе. Я хотел бы в будущем стать тренером и иметь такие же проблемы, как у Аллегри, с выбором среди сильных защитников", - цитирует Бонуччи Football Italia.
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