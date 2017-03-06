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Максим Лестьенн остался в запасе "Рубина" на матч против "Анжи"
Стал известен состав "Рубина" на матч 18-го тура чемпионата России с "Анжи".
"Рубин": Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М`Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.
"Рубин": Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М`Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.
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