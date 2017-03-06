Максим Лестьенн остался в запасе "Рубина" на матч против "Анжи"

Стал известен состав "Рубина" на матч 18-го тура чемпионата России с "Анжи".



"Рубин": Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М`Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.



Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.