Александр Прудников - в стартовом составе на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина".



"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов, Эзатолахи, Прудников, Будковский.



Запасные: Шлеев, Шафинский, Тетрашвили, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Яковлев.