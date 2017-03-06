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Александр Прудников - в стартовом составе на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов, Эзатолахи, Прудников, Будковский.

Запасные: Шлеев, Шафинский, Тетрашвили, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Яковлев.
Теги: Прудников Анжи Рубин
Сегодня, 19:00
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