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Александр Прудников - в стартовом составе на матч с "Рубином"
Стал известен состав "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина".
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов, Эзатолахи, Прудников, Будковский.
Запасные: Шлеев, Шафинский, Тетрашвили, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Яковлев.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов, Эзатолахи, Прудников, Будковский.
Запасные: Шлеев, Шафинский, Тетрашвили, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Яковлев.
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