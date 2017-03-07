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Алексей Ребко: деньги игрокам "Луча-Энергии" пришли, спасибо Широкову и Зотову

Игрокам "Луча-Энергии" погасили задолженности по заработной плате за 2016 год, поэтому футболисты не будут бойкотировать матч с красноярским "Енисеем", сообщил капитан команды Алексей Ребко.

"Буквально только что игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года. Теперь бойкотировать матч с "Енисеем" мы не будем, сегодня вечером встречаемся в Москве для вылета в Красноярск.

Конечно, наша подготовка оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будет биться. Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра Зотова, которые очень нам помогли", - цитирует Ребко ТАСС.
Теги: Ребко Луч-Энергия Широков
Сегодня, 12:56
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№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Роман Широков в действии..
вот только это не изменит ничего !

з.п должны получать по результату!!

дать минимальный оклад а далее бонусы по результату..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:06) #
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online

smile
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:58) #
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Теперь с деньгами выйдете и всех порвете!

Спасибо ребята!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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