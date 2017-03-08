Рамы в опасности! Рамос – снова герой Мадрида

Лига чемпионов



1/8 финала



Матч 1 - 1:3



"Наполи" - "Реал Мадрид" 1:3

Голы: Мертенс, 24, Рамос, 51, 57, Мората, 90+2

Многие комментаторы «Матч-ТВ» ждали противостояния «Реала» и «Наполи» больше, чем любого другого, но матч в Мадриде немного вернул их на неаполитанскую землю с испанских небес. Однако матч на «Сан Паоло» всё равно обещал быть намного интереснее, чем ответка «Арсенала» и «Барселоны». И обещания выполнил.Природа высоких ожиданий от нестабильного импульсивного «Наполи» была не совсем понятна, но захлестнула многих – от комментаторов до президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, раскритиковавшего команду за трусость, а тренера Маурицио Сарри – за неправильный выбор состава, будто «Наполи» при каких-то обстоятельствах может считаться ровней «Реалу».Состав мадридцев на ответный матч был великолепен – игрок мирового уровня на каждой позиции. Но в дебюте всем этим ребятам пришлось нелегко. «Наполи» сильно рисковал, высоко прессингуя и побежав вперёд с первых минут, ну а что Сарри оставалось делать, ждать, когда «Реал» освоится на поле? К 17-й минуте это всё равно произошло: мадридцы как по-настоящему топовая команда крепко стояли под давлением, не дали создать у ворот Наваса толковых моментов, после чего стали остужать пыл противника. Бэйл всё чаще получал мяч возле чужой штрафной, что само по себе всегда может привести к голу.Когда всё самое страшное для «Реала» вроде бы уже минуло, гости, возможно, чуть ослабили концентрацию и позволили неаполитанцам продвинуть мяч по маршруту Кулибали-Инсинье-Гамшик-Мертенс. Не доработали и Каземиро, и Пепе с Карвахалем, а бельгиец снова почувствовал себя Игуаином, фамилию которого так часто после голов с подачи знаменитого Децибела Беллини раскатывал стадион. Громадина «Сан Паоло» нечасто бывает забит (я даже неосознанно удивился, когда увидел на месте пустых кресел нижних рядов людей), потому это было особенно круто.Это был 17-й гол Мертенса в последних 16 матчах. Обычный показатель Криштиану, который вскоре после пропущенного гола завершил контратаку попаданием в штангу опустевших ворот. Таким образом «Реал» напомнил, что «Наполи» со страшной скоростью носится по канату, подвешенному под самым куполом.Но это был тот случай, когда без риска ни о каком шампанском «Наполи» мог и не мечтать. Хозяева поддерживали отличные скорости, стягивали на себя соперников и отдавали на свободное место, находили пространство. Во всей этой круговерти даже от Каземиро мяч отскакивал под удар Мертенсу, которому забить тоже помешала штанга.2-й тайм начался обоюдоостро. «Наполи» стремился быстро доставить мяч на фронт атаки, потому Рамосу приходилось трудиться, в том числе из-за собственных партнёров, скидывавших мячи на ход Мертенсу. Серхио всё читал, везде допрыгивал.Если лучшая оборона – это атака, то лучший нападающий сегодня (и не только сегодня) – это защитник. Есть такое призвание у Серхио Рамоса – переворачивать игру, менять ситуацию в корне. Делать это, когда нужнее всего. Именно поэтому сегодня он забил не на 93-й минуте, а пораньше, дабы не доводить дело до нервной концовки и сделать солидную часть 2-го тайма формальностью.Если «Реал» в этом сезоне снова выиграет Лигу чемпионов, а Рамос сотворит что-то подобное на более поздних стадиях, то Криштиану обязан будет взять «Золотой Мяч», спуститься со сцены и вручить его Серхио. Ему просто нужен стандарт. Две шикарные подачи Крооса, пау, пау – и находившийся в одном голе от вылета «Реал» может позволить себе пропустить ещё трижды и пройти дальше.Делать этого он, конечно, не стал. «Наполи» затух, как и должен был при своей эмоциональной природе и при сверхинтенсивном 1-м тайме. В концовке «Реал» забил ещё один мяч, повторив результат игры в Мадриде, но сегодняшняя оставила совсем другие впечатления. Стадион аплодировал футболистам, которые не должны были пройти «Реал», но должны были заставить себя уважать, доставить удовольствие своей игрой и сделать встречу захватывающей. В другой паре примерно то же самое было долгом «Арсенала», но вместо этого там ни минуты интриги и 2:10.Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, (Рог, 57), Диавара, Гамшик, (Зелиньски, 82), Кальехон, Мертенс, Инсинье, (Милик, 73)Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, (Иско, 86), Бэйл, (Васкес, 72), Бензема, (Мората, 84), Роналду.Диавара, 90+1