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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
"Копенгаген" дома переиграл "Аякс", АПОЭЛ уступил "Андерлехту"
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" оказался сильнее "Аякса" – 2:1.
Лига Европы
1/8 финала
"Копенгаген" - "Аякс" 2:1
Голы: Фальк, 2, Корнелиус, 59 - Дольберг, 33
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Йоргенсен, Юханссон, Матич, Квист, Туту, Фальк, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63)
"Аякс": Онана, Тете, Виргевер, де Лигт, Синкгравен, Классен, ван де Бек (Зиеш, 77), Шоне, Дольберг, Траоре (Нерес, 77), Юнес
Предупреждения: Йоргенсен, 21, Виргевер, 65, Тете, 71, Шоне, 77, Классен, 88
АПОЭЛ - "Андерлехт" 0:1
Гол: Станчу, 30
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Астис (Лаго, 40), Мораиш, Эфрем (Вандер, 55), Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас, де Камарго, Барраль
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Спаич, Нуйтинк, Нахар, Дендонкер, Кипчу (Бруно, 88), Станчу (Ачеампонг, 81), Тилеманс, Ханни, Теодорчик (Телин, 59)
Предупреждения: Мораиш, 45, Аппиа, 63, Миланов, 67, Телин, 78, Спаич, 86, Кипчу, 86
Лига Европы
1/8 финала
"Копенгаген" - "Аякс" 2:1
Голы: Фальк, 2, Корнелиус, 59 - Дольберг, 33
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Йоргенсен, Юханссон, Матич, Квист, Туту, Фальк, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63)
"Аякс": Онана, Тете, Виргевер, де Лигт, Синкгравен, Классен, ван де Бек (Зиеш, 77), Шоне, Дольберг, Траоре (Нерес, 77), Юнес
Предупреждения: Йоргенсен, 21, Виргевер, 65, Тете, 71, Шоне, 77, Классен, 88
АПОЭЛ - "Андерлехт" 0:1
Гол: Станчу, 30
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Астис (Лаго, 40), Мораиш, Эфрем (Вандер, 55), Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас, де Камарго, Барраль
"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Спаич, Нуйтинк, Нахар, Дендонкер, Кипчу (Бруно, 88), Станчу (Ачеампонг, 81), Тилеманс, Ханни, Теодорчик (Телин, 59)
Предупреждения: Мораиш, 45, Аппиа, 63, Миланов, 67, Телин, 78, Спаич, 86, Кипчу, 86
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