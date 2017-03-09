Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Копенгаген" дома переиграл "Аякс", АПОЭЛ уступил "Андерлехту"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" оказался сильнее "Аякса" – 2:1.

Лига Европы

1/8 финала

"Копенгаген" - "Аякс" 2:1

Голы: Фальк, 2, Корнелиус, 59 - Дольберг, 33

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Аугустинсон, Йоргенсен, Юханссон, Матич, Квист, Туту, Фальк, Корнелиус, Сантандер (Павлович, 63)

"Аякс": Онана, Тете, Виргевер, де Лигт, Синкгравен, Классен, ван де Бек (Зиеш, 77), Шоне, Дольберг, Траоре (Нерес, 77), Юнес

Предупреждения: Йоргенсен, 21, Виргевер, 65, Тете, 71, Шоне, 77, Классен, 88

АПОЭЛ - "Андерлехт" 0:1

Гол: Станчу, 30

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Иоанну, Меркис, Астис (Лаго, 40), Мораиш, Эфрем (Вандер, 55), Эбесилио (Артиматас, 72), Янниотас, де Камарго, Барраль

"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Спаич, Нуйтинк, Нахар, Дендонкер, Кипчу (Бруно, 88), Станчу (Ачеампонг, 81), Тилеманс, Ханни, Теодорчик (Телин, 59)

Предупреждения: Мораиш, 45, Аппиа, 63, Миланов, 67, Телин, 78, Спаич, 86, Кипчу, 86
Теги: Копенгаген Аякс АПОЭЛ Андерлехт
Сегодня, 22:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.