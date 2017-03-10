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Александр Бухаров: забил не я, а вся наша команда

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров прокомментировал матч Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Напомним, российский форвард стал автором гола в ворота Ромеро.

"Мой гол? Забил не я, а наша команда. Просто получилось быть в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачева, и я просто переиграл вратаря.

Очень хотели выиграть дома, но с учетом, что пропустили первые, ничья - хороший результат. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех", - цитирует Бухарова официальный сайт УЕФА.
Теги: Бухаров Ростов
Сегодня, 03:26
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