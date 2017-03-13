"Челси" хочет приобрести Кингсли Комана

Полузащитник "Ювентуса" Кингсли Коман, который на данный момент выступает на правах аренды за "Баварию" попал в сферу интересов "Челси", утверждает Telefoot.



Английский клуб готов выложить за трансфер французского футболиста около 60 миллионов евро. Игрока в своей команде хочет видеть лично наставник "синих" Антонио Конте.