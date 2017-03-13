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"Челси" хочет приобрести Кингсли Комана

Полузащитник "Ювентуса" Кингсли Коман, который на данный момент выступает на правах аренды за "Баварию" попал в сферу интересов "Челси", утверждает Telefoot.

Английский клуб готов выложить за трансфер французского футболиста около 60 миллионов евро. Игрока в своей команде хочет видеть лично наставник "синих" Антонио Конте.
Теги: Коман Челси Бавария Трансферы Ювентус
Вчера, 22:48
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