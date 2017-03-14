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Матч "Спартак" – "Анжи" стал самым посещаемым в 19-м туре премьер-лиги

Матчи 19-го тура премьер-лиги посетили 96743 зрителя, средняя аудитория одного матча составила 12093. Стадионы заполнились на 49%.

Самым посещаемым стал матч "Спартак" – "Анжи", который собрал 34456 болельщиков. А наименьшее количество зрителей было на игре "Рубин" – "Оренбург" – всего 3459.

После 19-го тура средняя посещаемость матчей премьер-лиги этого сезона составляет 11146 человек, а заполняемость стадионов – 47%.

Советский спорт
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 10:25
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№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:05) #
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Цитата: Михалыч 70
Серёга, брат, я ошибся во времени, слишком быстро года, засранцы летят. А помнишь, как мы с тобой после бани у меня на даче пили вино и закусывали сыром и помидорами?
?

Какие еще наши годы! Михалыч, дожить бы до конца чемпионат..И если что...Наверстаем smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Серёга, брат, я ошибся во времени, слишком быстро года, засранцы летят. А помнишь, как мы с тобой после бани у меня на даче пили вино и закусывали сыром и помидорами?
? Когда ещё звонили твоему дружбану ночью и спрашивали, как относительно земли крутится луна smile smile
Регистрация: 24.09.2008
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 11:59) #
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Цитата: капля никотина

Во жена у тебя. Моя только шипит и плюет ядом в сторону телеизображения. И вообще - в душе за ДК (Киев) - я вижу по глазам.


Главное, чтоб не за сб.Украины.
А так это своеобразное выражение протеста футболу, как у большинства жен.
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:39) #
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Цитата: капля никотина
А короткие прогнозы она не дает??? Ну там на следующий тур, или конкретную игру..

Нет.
Если бы я за последние 7 лет у нее узнавал бы на ближайшие туры результаты игры Спартака, то можно было бы охyеть от нервов.

Цитата: капля никотина
И вообще - в душе за ДК (Киев) - я вижу по глазам.

laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 11:29) #
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Кстати,следующий тур,тоже самое будет.
Регистрация: 7.02.2017
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:20) #
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online

Цитата: Михалыч 70
Пару лет назад, когда мы надеялись на чемпионство, жена Серёги под ником "Марадона" сказала, рано пока, Спартак будет чемпионом в 2017! Я ей верю!

А короткие прогнозы она не дает??? Ну там на следующий тур, или конкретную игру....

Цитата: maradona72
Не пару лет, а еще в 2010г она сказала это. 7 лет назад практически.

Во жена у тебя. Моя только шипит и плюет ядом в сторону телеизображения. И вообще - в душе за ДК (Киев) - я вижу по глазам.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:10) #
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Цитата: Михалыч 70
Пару лет назад, когда мы надеялись на чемпионство,

Не пару лет, а еще в 2010г она сказала это. 7 лет назад практически.

Но рано об этом говорить. Более менее станет ясно после 24 тура.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 11:06) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак всегда был самой посещаемой командой. На данном этапе посещаемость будет только увеличиваться! Чем ближе завершение чемпионата, и ближе, так долгожданного нами 1-го места, тем всё больше и больше будет приходить болельщиков на, так всеми любимый футбольный клуб. Пару лет назад, когда мы надеялись на чемпионство, жена Серёги под ником "Марадона" сказала, рано пока, Спартак будет чемпионом в 2017! Я ей верю!
Регистрация: 24.09.2008
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:57) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Самым посещаемым стал матч "Спартак" – "Анжи", который собрал 34456 болельщиков.

Уровень!
конебомжи вместе взятые столько не соберут


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 10:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
По стране львинная доля народу болеет за Спартак! Так как эта команда дает людям эмоции, пусть не всегда положительные но эмоции! А эмоции это то что люди ждут!
Регистрация: 13.08.2009
№2 Написал: Sculptor (Сегодня, 10:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Батька,
тебе сейчас с Питера парни раскажут,что 30000 из Дагестана было blush
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:27) #
  • +12
  •  (14)

Матчи 19-го тура премьер-лиги посетили 96743 зрителя, а Спартак 34456 =)) окуеть 35% всех болельщиков всего тура на Спартак пришло !!
Регистрация: 9.09.2016
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