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Игроки "Кайрата" чуть не нанесли травму Андрею Аршавину во время празднования гола (видео)

Футболисты "Кайрата" так обрадовались забитому в ворота "Окжетпеса" голу нападающего Андрея Аршавина, что чуть не нанесли ему травму.

Аршавин отличился на 94-й минуте встречи, однако его гол не принес команде очков, игра завершилась со счетом 1:2.

Во время празднования забитого мяча, партнеры повалили россиянина на газон, схватив за голову. Падение могло закончится травмой для футболиста.

Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 11:09
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№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
я.что то не понял .а что они праздновали на 94 мин. проигрывая 1-2


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
И правда как-то жестковато повалил его негр.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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