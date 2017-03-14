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Игроки "Кайрата" чуть не нанесли травму Андрею Аршавину во время празднования гола (видео) (2)
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Игроки "Кайрата" чуть не нанесли травму Андрею Аршавину во время празднования гола (видео)
Футболисты "Кайрата" так обрадовались забитому в ворота "Окжетпеса" голу нападающего Андрея Аршавина, что чуть не нанесли ему травму.
Аршавин отличился на 94-й минуте встречи, однако его гол не принес команде очков, игра завершилась со счетом 1:2.
Во время празднования забитого мяча, партнеры повалили россиянина на газон, схватив за голову. Падение могло закончится травмой для футболиста.
Аршавин отличился на 94-й минуте встречи, однако его гол не принес команде очков, игра завершилась со счетом 1:2.
Во время празднования забитого мяча, партнеры повалили россиянина на газон, схватив за голову. Падение могло закончится травмой для футболиста.
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