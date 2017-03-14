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Глава Московской коллегии судей отказался работать с Будогосским и Бутенко

Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России – пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко.

Соответствующие обращения направлены президентам РФС и РФПЛ Виталию Мутко и Сергею Прядкину.

Ранее от инспектирования отказался Владимир Енютин. Станислав Сухина не вправе быть инспектором – он стал сотрудником "Локомотива". Николай Левников тоже выведен из списка, так как он возглавил судейский корпус в Казахстане. Тарас Безубяк до конца сезона не будет получать назначений, потому что не сдал экзамен.

СЭ
Теги: Будогосский Бутенко
Сегодня, 11:34
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(3)
№8 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Начинается "А ля Толстых"


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№7 Написал: Nik1975 (Сегодня, 12:21) #
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online

Цитата: ckorp
Цитата: maradona72
Французов кажись выкормишь гинера?

Когда Спартак забуксует, будете с новыми силами про выкормышей всяких или про бомжей точить, или уйдете в подполье уйдете до лучших времен? smirk

Вы кто такие чтобы про вас точить,слишком высокого о себе мения,были колхозом ими и останетесь У вас даже команды нет есть проект газпрома во главе с капитаном спартаковцем,Спартак можно любить или ненавидеть а вас просто презирают
Регистрация: 8.03.2017
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Французов кажись выкормишь гинера?

Когда Спартак забуксует, будете с новыми силами про выкормышей всяких или про бомжей точить, или уйдете в подполье до лучших времен? smirk
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Французов кажись выкормишь гинера?

кажется- крестись, идиота кусвок
Регистрация: 20.10.2012
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:53) #
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  •  (12)

Французов кажись выкормишь гинера?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно и ко бросает резервы. Лучше бы за остальные конечности беспокоился, долг то еще висит


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40) #
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  •  (5)

Начинается!
Сейчас вскроют все схемы 2х Б.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Председатель Московской коллегии судей Сергей Французов"

Чао, бамбино! Т.е. До свиданья. Шарли Эбдо инспектируй.
Обиделся, видать, что ни его поставили на должность Будогосского.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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