Игуаин и Дибала начнут матч с "Порту" в стартовом составе "Ювентуса"

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Порту".



"Ювентус": Буффон - Дани Алвес, Бенатиа, Бонуччи, Алекс Сандру - Хедира, Маркизио - Куадрадо, Дибала, Манджукич - Игуаин.



"Порту": Касильяс - Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн - Данилу - Андре, Оливер Торрес, Брахими - Соарес, Андре Силва.