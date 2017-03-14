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Игуаин и Дибала начнут матч с "Порту" в стартовом составе "Ювентуса"

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Порту".

"Ювентус": Буффон - Дани Алвес, Бенатиа, Бонуччи, Алекс Сандру - Хедира, Маркизио - Куадрадо, Дибала, Манджукич - Игуаин.

"Порту": Касильяс - Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн - Данилу - Андре, Оливер Торрес, Брахими - Соарес, Андре Силва.
Теги: Ювентус Порту
Сегодня, 22:14
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