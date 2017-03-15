Игорь Шалимов: у Измайлова колено, он сам изъявил желание закончить

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы СМИ в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой", передает корреспондент Rusfootball.info.



- В команде есть травмированные, расскажите о ситуации с Крицюком, Окриашвили, Измайловым, Смоловым.



- Измайлов и Смолов выйти не смогут. По Крицюку и Окриашвили будем смотреть сегодня.



- Расскажите о готовности Мамаева и Каборе, Вы рассчитываете на них с первых минут?



- По составу не решили еще. Паша пропустил много, чуть ли не полгода. Конечно, нежелательно входить резко после такой паузы. Он два раза вышел на замену, будем смотреть, еще подумаем. Может, будет в составе, может, на замену, еще с ним поговорим.



Шарль пропустил не так много. В принципе, физически он готов. Посмотрим.



- Появилась информация, что клуб расторг контракт с Измайловым. Возможно ли возвращение Марата в летнее трансферное окно?



- Ситуация неприятная. Он перенес много операций на это колено. Когда оно нагружается, идут игры, оно у него начинает болеть, это вещь хроническая.



Лучше информацией владеет руководство, но насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Что дальше будет - не знаю. Если будет делать операцию, то желаем ему скорейшего выздоровления. Для нас это конечно будет потеря. Очень сильный игрок.