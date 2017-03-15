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Расмус Эльм завершил карьеру в сборной Швеции

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил выступления в сборной Швеции.

"Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе", - приводит слова главного тренера сборной Швеции Янне Андерсона официальный сайт Шведской федерации футбола.
Теги: Эльм Сборная Швеции
Сегодня, 18:34
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(1)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:11) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
эх...все здоровье оставил в цска..
это все гинер со свой наркотой..

эх вот сколько цкг игроков загубил..начиная от карвалье и заканчивая еременко


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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