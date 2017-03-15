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Расмус Эльм завершил карьеру в сборной Швеции
Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил выступления в сборной Швеции.
"Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе", - приводит слова главного тренера сборной Швеции Янне Андерсона официальный сайт Шведской федерации футбола.
"Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе", - приводит слова главного тренера сборной Швеции Янне Андерсона официальный сайт Шведской федерации футбола.
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