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Виктор Классон: мы сыграли неплохо, но не хватало последнего действия

Футболист «Краснодара» Виктор Классон после вылета на стадии 1/8 финала Лиги Европы назвал игру против «Сельты» (0:2) неплохой и отметил отсутствие завершающего действия.

– Что сегодня не получилось? Казалось, что не получалось вообще ничего, так ли это?

– Я бы не сказал, что у нас всё не получалось. В принципе, игра была неплохая, но нам всё время не хватало какого-то последнего действия. Нам нужно было забить всего один гол, и если бы мы его забили, всё пошло бы по-другому. К сожалению, не смогли.

– Что можете сказать о судействе?

– Я никогда не обвиняю судей. Пусть обвиняют другие. Слишком много вещей сегодня пошло против нас, может, среди них было и судейство. Но не знаю, повлияло ли на исход.

– Объяснил ли что-то тренер по поводу Вашей довольно ранней замены?

– Мы играем в плотном графике и, наверное, при счёте 0:1 тренер решил, что на поле должен выйти более свежий игрок.

– Какова была установка на игру?

– Установка была обычной – высокий прессинг, игра в наш обычный футбол, тем более на домашнем стадионе. Я считаю, что у нас даже преимущество небольшое до пропущенного мяча.

– «Краснодар» сыграл тяжёлый матч с «Локомотивом», у «Сельты» была серьёзная ротация. Можно ли сказать, что соперник был свежее?

– Возможно. Но свою игру в чемпионате они проиграли, потому я не могу сказать, на каком из турниров лучше акцентировать внимание. Мы старались и там, и там играть по максимуму, но не получилось. Чтобы успешно выступать в таких турнирах, нужно просто больше играть, – приводит слова Классона Rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар Сельта
Вчера, 23:44
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ухо не болит?
Регистрация: 23.08.2016
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