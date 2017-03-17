Игорь Черевченко: "Балтика" - это вызов для меня, как для тренера

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал, стояла ли за его назначением в Калининград Ольга Смородская.– Нет. Зачем бы я тогда стал принимать такое решение? Мы пообщались с генеральным директором. Занимала бы «Балтика» пятое место или десятое – без разницы. Это вызов для меня как тренера. Хотя, что за ситуация, все понимают. Никто никому гарантий не давал. Я и на встрече с болельщиками сказал: что сможем, то сделаем. Многое, конечно, было упущено в первой части сезона.– С ней у меня по этому поводу разговоров не было. Вообще никаких.– Мы набрали ребят, которых смогли. Вот пишут: «Балтика» взяла двух футболистов из «Ростова». А им – 19 и 20 лет (речь о Валерии Ярошенко и Дмитрии Скопинцеве – прим. Sportbox.ru). Из поигравших в РФПЛ – Шешуков и Концедалов. Кто еще? Кухарчук? Да, но он пришел из «Енисея», тоже из ФНЛ. Если брать средний возраст, то надо заметить, что у нас достаточно молодая команда.– Проблемы существуют. Тренируемся на окраине города. На базе есть поле, но оно без подогрева и не в очень хорошем состоянии. А живем в гостинице.– До этого я в последний раз был в Калининграде в 1998 году. Красивый город, красивые здания. А что самое главное, у болельщиков есть интерес к футболу. Я об этом знал, но все стало приятной неожиданностью, что на первый матч собралось 5 тысяч.– Пока до конца еще не разобрался – нужно время.