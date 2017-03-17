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Агент: я не получал официального запроса от "Спартака" по Гелору Канга
Агент Луи Денолле, представляющий интересы полузащитника "Црвены Звезды" Гелора Канга, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны "Спартака".
"Я не получал официального запроса от "Спартака". Знаю, что им нравится игра Канга, которого они много раз видели еще по выступлениям за "Ростов". К тому же сейчас Гелор очень хорошо играет в "Црвене Звезде", забил два мяча в последних трех матчах.
Однако сейчас нужно подождать, может быть, даже до лета. Может быть, это все газетные домыслы, ведь "Спартак" рассматривает очень много игроков. У Канга еще год контракта с «Црвеной Звездой», но для «Спартака» точно не будет проблемой заплатить сумму компенсации за трансфер.
Какая это сумма? 2 миллиона евро. Уверен, что "Спартак" легко заплатит, если захочет. Но нам нужно подождать", - цитирует Луи Денолле "Спорт день за днем".
"Я не получал официального запроса от "Спартака". Знаю, что им нравится игра Канга, которого они много раз видели еще по выступлениям за "Ростов". К тому же сейчас Гелор очень хорошо играет в "Црвене Звезде", забил два мяча в последних трех матчах.
Однако сейчас нужно подождать, может быть, даже до лета. Может быть, это все газетные домыслы, ведь "Спартак" рассматривает очень много игроков. У Канга еще год контракта с «Црвеной Звездой», но для «Спартака» точно не будет проблемой заплатить сумму компенсации за трансфер.
Какая это сумма? 2 миллиона евро. Уверен, что "Спартак" легко заплатит, если захочет. Но нам нужно подождать", - цитирует Луи Денолле "Спорт день за днем".
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