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Агент: я не получал официального запроса от "Спартака" по Гелору Канга

Агент Луи Денолле, представляющий интересы полузащитника "Црвены Звезды" Гелора Канга, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны "Спартака".

"Я не получал официального запроса от "Спартака". Знаю, что им нравится игра Канга, которого они много раз видели еще по выступлениям за "Ростов". К тому же сейчас Гелор очень хорошо играет в "Црвене Звезде", забил два мяча в последних трех матчах.

Однако сейчас нужно подождать, может быть, даже до лета. Может быть, это все газетные домыслы, ведь "Спартак" рассматривает очень много игроков. У Канга еще год контракта с «Црвеной Звездой», но для «Спартака» точно не будет проблемой заплатить сумму компенсации за трансфер.

Какая это сумма? 2 миллиона евро. Уверен, что "Спартак" легко заплатит, если захочет. Но нам нужно подождать", - цитирует Луи Денолле "Спорт день за днем".
Теги: Спартак Канга
Сегодня, 12:56
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№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Агент Луи Денолле не в доле
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:59) #
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даже и не думай ... эта макака переломала пол Спартака, постоянно в играх провоцировала фанатов ... после игр много киздел ... пусть в играет подальше от России и Спартака ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 13:55) #
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online

Отдыхай,...
Регистрация: 12.02.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И не получишь laughing


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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