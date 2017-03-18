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Валерий Петраков: у "Томи" еще детская команда есть, молодежи полный край
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал домашнюю победу над "Амкаром" в рамках 20-го тура РФПЛ.
"Сейчас у клуба никого нет в атаке. Сами видите, если бы у меня был нападающий, я бы его выпустил, но вместо этого пытался усилить середину поля. Но я надеюсь и на наших молодых ребят. Хотелось бы, чтобы Карымов был поближе к составу, это наш единственный центральный защитник в запасе.
Во втором тайме, конечно, мы подсели, хотя я говорил футболистам, что надо было перехватывать инициативу, но своими моментами мы плохо распорядились, всего один из пяти-шести был доведен до удара. Можно было сыграть куда более остро.
Есть ли переговоры по поводу усиления? Какие переговоры, у нас заявка закрыта. У нас еще детская команда есть, молодежи полный край. Я надеялся на ту неделю, когда заявка была еще открыта, а сейчас даже если договоренности с кем-то и имеются, то уже только на следующий год", - передает слова наставника "Газета.ru".
"Сейчас у клуба никого нет в атаке. Сами видите, если бы у меня был нападающий, я бы его выпустил, но вместо этого пытался усилить середину поля. Но я надеюсь и на наших молодых ребят. Хотелось бы, чтобы Карымов был поближе к составу, это наш единственный центральный защитник в запасе.
Во втором тайме, конечно, мы подсели, хотя я говорил футболистам, что надо было перехватывать инициативу, но своими моментами мы плохо распорядились, всего один из пяти-шести был доведен до удара. Можно было сыграть куда более остро.
Есть ли переговоры по поводу усиления? Какие переговоры, у нас заявка закрыта. У нас еще детская команда есть, молодежи полный край. Я надеялся на ту неделю, когда заявка была еще открыта, а сейчас даже если договоренности с кем-то и имеются, то уже только на следующий год", - передает слова наставника "Газета.ru".
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