Массимо Каррера: я не расстроен ничьей, это правильный результат

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) не расстроился результату.



- Вы расстроены из-за результата?



- Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч. Обе команды боролись. Я думаю, что ничья – правильный результат.



- "Спартак" больше владел мячом, больше давил...



- Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но мы не смогли забить больше. Ребята выступили хорошо, они полностью отдали себя. Это футбол.



- Почему Вы не использовали все замены?



- Я не хотел ничего портить и оставил все, как было, – сказал Каррера в интервью "Матч-ТВ" после игры.