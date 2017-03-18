Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:04
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (3)
17:52
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Массимо Каррера: я не расстроен ничьей, это правильный результат
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) не расстроился результату.
- Вы расстроены из-за результата?
- Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч. Обе команды боролись. Я думаю, что ничья – правильный результат.
- "Спартак" больше владел мячом, больше давил...
- Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но мы не смогли забить больше. Ребята выступили хорошо, они полностью отдали себя. Это футбол.
- Почему Вы не использовали все замены?
- Я не хотел ничего портить и оставил все, как было, – сказал Каррера в интервью "Матч-ТВ" после игры.
- Вы расстроены из-за результата?
- Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч. Обе команды боролись. Я думаю, что ничья – правильный результат.
- "Спартак" больше владел мячом, больше давил...
- Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но мы не смогли забить больше. Ребята выступили хорошо, они полностью отдали себя. Это футбол.
- Почему Вы не использовали все замены?
- Я не хотел ничего портить и оставил все, как было, – сказал Каррера в интервью "Матч-ТВ" после игры.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.