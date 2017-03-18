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Массимо Каррера: я не расстроен ничьей, это правильный результат

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) не расстроился результату.

- Вы расстроены из-за результата?

- Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч. Обе команды боролись. Я думаю, что ничья – правильный результат.

- "Спартак" больше владел мячом, больше давил...

- Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но мы не смогли забить больше. Ребята выступили хорошо, они полностью отдали себя. Это футбол.

- Почему Вы не использовали все замены?

- Я не хотел ничего портить и оставил все, как было, – сказал Каррера в интервью "Матч-ТВ" после игры.
Теги: Каррера Спартак Локомотив
Сегодня, 18:55
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№11 Написал: fd65 (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Каррера! Прививаешь Спартаку не только европейский футбол, но и даешь уроки поведения некоторым заслуженным тренерам....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:19) #
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online

Правильный. Но ненужный.

Цитата: Riders1990
Плохое поле,купленный московский судья,на Дзюбе было 10 пенальти,Кокорин не доедает,у Лодыгина похмелье!

У Молли месячные, все призовые ушли на стимулирование других команд.

И вообще - как только устранили все вибрации Крестовского, как завибрировал Петрович. Вот мы все и вибрируем - кто чем.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:15) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
А что бы Луческу сказал?

Плохое поле,купленный московский судья,на Дзюбе было 10 пенальти,Кокорин не доедает,у Лодыгина похмелье! blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 19:13) #
  • +1
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настоящее дерби


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что бы Луческу сказал? smirk
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 19:07) #
  • +2
  •  (2)
online

Кутепов ворон считал, Самедов играл за Локомотив.
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормальный, добротный матч. Спасибо командам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ничья в гостях с локо нормуль.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: And70 СССР (Сегодня, 18:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Просто приятно послематчевые интервью Карреры читать. Вне зависимости от результата матча. Мужик.
Регистрация: 24.11.2010
№2 Написал: Sumrak (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (3)
online

от мля ща бы цЫган наныл то....
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:56) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Массимо Каррера и в интервью верен себе...
Регистрация: 21.11.2016
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