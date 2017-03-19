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Денис Глушаков: у Карреры есть своя идея, и он нам ее талдычит каждый день.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об особенностях работы главного тренера команды Массимо Карреры.

"Безусловно, каждый тренер приносит с собой в команду какие-то тактические установки. Каждый футболист и тренер видит футбол со своей колокольни. У него есть своя идея, и он нам ее талдычит каждый день.

Какая идея была у Карпина? Контроль мяча. Выход из обороны в атаку много отрабатывался. Через вратаря выходили, было преимущество сзади, выманивали соперника к себе на половину, потом разрывали и забивали голы", – цитирует Глушакова "Sports.ru" со ссылкой на в эфир программы "После футбола".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 00:59
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